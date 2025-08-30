المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
بعد عام من الرحيل عن الزمالك.. يوسف حسن ينضم إلى ليفلز بالدرجة الثانية

مصطفى الجريتلي

كتب - مصطفى الجريتلي

02:13 م 30/08/2025
يوسف حسن

يوسف حسن

أعلن نادي ليفلز ـ الذي ينشط بدوري الدرجة الثانية ( ب ) ـ التعاقد مع المهاجم السابق لنادي الزمالك وإنبي يوسف حسن.

ونشرت حسابات نادي ليفلز عبر منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو تقديمي للاعب مساء الجمعة ظهر به شعار نادي الزمالك واللاعب يستبدله بشعار ليفلز.

وكان الزمالك قد تعاقد مع لاعب منتخب مصر للشباب والفريق الأول لنادي وادي دجلة بالانتقالات الصيفية لموسم 2022/23 قبل أن يرحل بعد موسمين لنادي إنبي الذي أعاره بالموسم ذاته لنادي بايونيرز بالدرجة الثانية

وشارك اللاعب بقميص الفريق الأول بنادي الزمالك بـ 4 مباريات لم يسجل أو يصنع خلالهم أي هدف فيما لم يشارك بقميص إنبي في أي مباراة.

يوسف حسن دوري الدرجة الثانية ليفلز

