دوري المحترفين.. أبو قير يواصل انطلاقته.. والإنتاج يهزم طنطا

محمد جلال

كتب - محمد جلال

10:56 م 11/09/2025
أبو قير للأسمدة

أبو قير للأسمدة - صورة أرشيفية

انتهت مساء اليوم الخميس 6 مباريات في دوري الدرجة الثانية "دوري المحترفين"، وشهد فوز فريق أبو قير للأسمدة على بلدية المحلة أمام ملعبه وجماهيره، كما حقق فريق الإنتاج الحربي الفوز على طنطا بنتيجة 2-1.

كما انتصر بترول أسيوط على ملعبه ضد السكة الحديد مودرن بنتيجة 1-0، وفاز المنصورة أيضا على مسار بنتيجة 2-0، وفاز فريق القناة بنتيجة 3-0 على راية، كما أنهى الترسانة مباريات الخميس بنتيجة 1-0 على الداخلية.

وجاءت نتائج المباريات اليوم الخميس كالتالي:

1- بلدية المحلة 1-3 أبو قير للأسمدة.

2- طنطا 1-2 الإنتاج الحربي.

3- بترول أسيوط 1-0 السكة الحديد مودرن.

4- المنصورة 2-0 مسار.

5- راية 0-3 القناة.

6- الترسانة 1-0 الداخلية.

ومن المقرر أن تستكمل الجولة الرابعة لدوري المحترفين غدا الجمعة، بـ3 مباريات كالتالي:

1- ديروط وبروكسي.

2- لافيينا مالية كفر الزيات.

3- المصرية للاتصالات وأسوان.

ويحتل أبو قير للأسمدة الصدارة برصيد 10 نقاط، ويأتي الإنتاج الحربي في المركز الثاني برصيد 9 نقاط.

للتعرف على ترتيب دوري المحترفين اضغط هنا

دوري المحترفين الإنتاج الحربي أبو قير للأسمدة

