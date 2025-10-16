المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم تحت 20 عاما
الأرجنتين - شباب

الأرجنتين - شباب

1 0
02:00
كولومبيا - شباب

كولومبيا - شباب

بطولة أفريقيا للأندية لكرة اليد
البوليس الرواندي

البوليس الرواندي

- -
20:00
الأهلي

الأهلي

دوري القسم الثاني-أ
أسوان

أسوان

0 1
15:30
بترول أسيوط

بترول أسيوط

دوري القسم الثاني-أ
القناة

القناة

2 1
15:30
الانتاج الحربي

الانتاج الحربي

دوري القسم الثاني-أ
مالية كفر الزيات

مالية كفر الزيات

1 0
15:30
طنطا‏

طنطا‏

دوري القسم الثاني-أ
مسار

مسار

0 0
18:00
السكة الحديد مودرن

السكة الحديد مودرن

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

موعد طرح تذاكر مباريات السوبر المصري

محمد جلال

كتب - محمد جلال

06:16 م 16/10/2025
السوبر المصري

كأس السوبر المصري

أعلنت قناة أبو ظبي الرياضية مساء اليوم الخميس، عن طرح تذاكر مباريات السوبر المصري المقرر إقامتها في نوفمبر المقبل في الإمارات.

ومن المقرر أن يلتقي النادي الأهلي مع نظيره سيراميكا كليوباترا، بينما يواجه الزمالك منافسه بيراميدز، في الدور نصف النهائي لكأس السوبر المصري.

وأشارت الصفحة الرسمية لقناة أبو ظبي عبر موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، إلى أن رابطة المحترفين الإماراتية، أعلنت أن يكون يوم الأحد الموافق 19 أكتوبر 2025، موعدًا لطرح تذاكر مباريات السوبر المصري في أبو ظبي.

ومن المقرر أن يلعب الزمالك مع بيراميدز يوم 6 نوفمبر على ملعب آل نهيان، في الدور نصف النهائي، على أن يكون نصف النهائي الآخر في نفس اليوم ويجمع بين الأهلي وسيراميكا كليوباترا على استاد هزاع بن زايد في العين.

وتقام مباراة تحديد المركز الثالث والرابع في البطولة المحلية يوم الأحد الموافق 9 نوفمبر، على أن يقام النهائي بين الفائزين في نصف النهائي في نفس اليوم على استاد محمد بن زايد في أبو ظبي.

وكان الأهلي قد توج بلقب الدوري الممتاز، بينما حصد الزمالك بطولة كأس مصر عن الموسم الماضي.

وتوج سيراميكا كليوباترا بلقب كأس الرابطة، بينما تم اختيار بيراميدز للمشاركة في السوبر المصري من خلال البطاقة الذهبية.

الأهلي الزمالك السوبر المصري بيراميدز سيراميكا كليوباترا

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات
  • 0
  • عدد المباريات
    0
  • صانع الأهداف

    0
  • هداف البطولة

    0

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما رأيك في اختيار الأهلي لمدربه الجديد ييس توروب؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

play and win

توقع الآن موسم 2025-2026
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg