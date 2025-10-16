موعد طرح تذاكر مباريات السوبر المصري

أعلنت قناة أبو ظبي الرياضية مساء اليوم الخميس، عن طرح تذاكر مباريات السوبر المصري المقرر إقامتها في نوفمبر المقبل في الإمارات.

ومن المقرر أن يلتقي النادي الأهلي مع نظيره سيراميكا كليوباترا، بينما يواجه الزمالك منافسه بيراميدز، في الدور نصف النهائي لكأس السوبر المصري.

وأشارت الصفحة الرسمية لقناة أبو ظبي عبر موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، إلى أن رابطة المحترفين الإماراتية، أعلنت أن يكون يوم الأحد الموافق 19 أكتوبر 2025، موعدًا لطرح تذاكر مباريات السوبر المصري في أبو ظبي.

ومن المقرر أن يلعب الزمالك مع بيراميدز يوم 6 نوفمبر على ملعب آل نهيان، في الدور نصف النهائي، على أن يكون نصف النهائي الآخر في نفس اليوم ويجمع بين الأهلي وسيراميكا كليوباترا على استاد هزاع بن زايد في العين.

وتقام مباراة تحديد المركز الثالث والرابع في البطولة المحلية يوم الأحد الموافق 9 نوفمبر، على أن يقام النهائي بين الفائزين في نصف النهائي في نفس اليوم على استاد محمد بن زايد في أبو ظبي.

وكان الأهلي قد توج بلقب الدوري الممتاز، بينما حصد الزمالك بطولة كأس مصر عن الموسم الماضي.

وتوج سيراميكا كليوباترا بلقب كأس الرابطة، بينما تم اختيار بيراميدز للمشاركة في السوبر المصري من خلال البطاقة الذهبية.