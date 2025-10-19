المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي
ليفربول

ليفربول

- -
18:30
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

الدوري الإسباني
خيتافي

خيتافي

- -
22:00
ريال مدريد

ريال مدريد

الدوري الإيطالي
ميلان

ميلان

- -
21:45
فيورنتينا

فيورنتينا

بطولة أفريقيا للأندية لكرة اليد
الأهلي

الأهلي

- -
18:30
فاب الكاميروني

فاب الكاميروني

الدوري الإيطالي
أتالانتا

أتالانتا

- -
19:00
لاتسيو

لاتسيو

الدوري الفرنسي
نانت

نانت

- -
21:45
ليل

ليل

الدوري المصري
سيراميكا كليوباترا

سيراميكا كليوباترا

- -
20:00
طلائع الجيش

طلائع الجيش

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

تصل إلى ألف درهم في مواجهة الأهلي وسيراميكا.. طرح تذاكر مباريات السوبر المصري

محمد جلال

كتب - محمد جلال

04:24 م 19/10/2025
السوبر المصري

كأس السوبر المصري

أعلنت رابطة المحترفين الإماراتية مساء اليوم الأحد، عن طرح تذاكر مباريات بطولة السوبر المصري.

ومن المقرر أن يلعب الزمالك مع بيراميدز يوم 6 نوفمبر على ملعب آل نهيان، في الدور نصف النهائي، على أن يكون نصف النهائي الآخر في نفس اليوم ويجمع بين الأهلي وسيراميكا كليوباترا على استاد هزاع بن زايد في العين.

وجاءت أسعار تذاكر مباراة الأهلي وسيراميكا كالتالي:

تذكرة الدخول العام 52.5 درهمًا إماراتيًا.

الفئة المميزة 525 درهمًا إماراتيًا.

مدرجات كبار الشخصيات 1050 درهمًا إماراتيًا.

أما تذاكر مباراة الزمالك وبيراميدز جاءت كالتالي:

الدخول العام 52.5 درهمًا إماراتيًا.

الفئة المميزة 525 درهما إماراتيًا.

كبار الزوار 787.5 درهما إماراتيًا.

وتقام مباراة تحديد المركز الثالث والرابع في البطولة المحلية يوم الأحد الموافق 9 نوفمبر، على أن يقام النهائي بين الفائزين في نصف النهائي في نفس اليوم على استاد محمد بن زايد في أبو ظبي.

وكان الأهلي قد توج بلقب الدوري الممتاز، بينما حصد الزمالك بطولة كأس مصر عن الموسم الماضي.

وتوج سيراميكا كليوباترا بلقب كأس الرابطة، بينما تم اختيار بيراميدز للمشاركة في السوبر المصري من خلال البطاقة الذهبية.

مباراة الأهلي القادمة
الأهلي الزمالك كأس مصر الدوري المصري السوبر المصري كأس الرابطة بيراميدز سيراميكا البطاقة الذهبية

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات
  • 0
  • عدد المباريات
    0
  • صانع الأهداف

    0
  • هداف البطولة

    0

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد في بريميرليج؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

play and win

توقع الآن موسم 2025-2026
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg