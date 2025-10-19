أعلنت رابطة المحترفين الإماراتية مساء اليوم الأحد، عن طرح تذاكر مباريات بطولة السوبر المصري.

ومن المقرر أن يلعب الزمالك مع بيراميدز يوم 6 نوفمبر على ملعب آل نهيان، في الدور نصف النهائي، على أن يكون نصف النهائي الآخر في نفس اليوم ويجمع بين الأهلي وسيراميكا كليوباترا على استاد هزاع بن زايد في العين.

وجاءت أسعار تذاكر مباراة الأهلي وسيراميكا كالتالي:

تذكرة الدخول العام 52.5 درهمًا إماراتيًا.

الفئة المميزة 525 درهمًا إماراتيًا.

مدرجات كبار الشخصيات 1050 درهمًا إماراتيًا.

أما تذاكر مباراة الزمالك وبيراميدز جاءت كالتالي:

الدخول العام 52.5 درهمًا إماراتيًا.

الفئة المميزة 525 درهما إماراتيًا.

كبار الزوار 787.5 درهما إماراتيًا.

وتقام مباراة تحديد المركز الثالث والرابع في البطولة المحلية يوم الأحد الموافق 9 نوفمبر، على أن يقام النهائي بين الفائزين في نصف النهائي في نفس اليوم على استاد محمد بن زايد في أبو ظبي.

وكان الأهلي قد توج بلقب الدوري الممتاز، بينما حصد الزمالك بطولة كأس مصر عن الموسم الماضي.

وتوج سيراميكا كليوباترا بلقب كأس الرابطة، بينما تم اختيار بيراميدز للمشاركة في السوبر المصري من خلال البطاقة الذهبية.