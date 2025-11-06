كشف مصدر عن قائمة الحكام التي استقرت عليها لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، من أجل إدارة مباريات السوبر المحلي المقرر إقامته في الإمارات.

وتقام منافسات كأس السوبر المصري، في الإمارات خلال الفترة من 6 إلى 9 نوفمبر 2025، بمشاركة 4 أندية، هي، الأهلي، الزمالك، بيراميدز، سيراميكا كليوباترا.

وأشار المصدر في تصريحات خاصة ليلا كورة، إلى أن قائمة الحكام كالتالي:

حكام ساحة: محمود البنا، محمد معروف.

الحكم المساعد: أحمد حسام طه، سامي هلهل، هاني خيري، شريف عبد الله، طارق مصطفى، خالد حسين.

حكم تقنية الفيديو: محمود عاشور، حسام عزب.

وسبق وأكد مصدر في تصريحات خاصة ليلا كورة، أن مباراة النهائي أيا كان طرفيها سيديرها طاقم حكام أجنبي بالكامل. (للتفاصيل اضغط هنا)

ويشارك الأهلي في كأس السوبر المصري، بصفته بطل الدوري المصري، بينما يظهر الزمالك بعد أن تمكن من التتويج بلقب كأس مصر.

ويتواجد سيراميكا كليوباترا بصفته بطل كأس رابطة المحترفين، ويشارك بيراميدز في كأس السوبر بعد أن تم اختياره من خلال البطاقة الذهبية.

موعد مباريات كأس السوبر المصري

يضرب النادي الأهلي موعدًا مع نظيره سيراميكا كليوباترا، في دور نصف النهائي بكأس السوبر المصري، يوم 6 نوفمبر 2025، في تمام الساعة الرابعة والربع عصرًا بتوقيت القاهرة، ويستضيف اللقاء ملعب هزاع بن زايد.

ويواجه نادي الزمالك نظيره بيراميدز، في دور نصف نهائي كأس السوبر المصري، يوم 6 نوفمبر 2025، في تمام الساعة السابعة والربع مساءً بتوقيت القاهرة، ويقام اللقاء على ملعب آل نهيان.

وتقام مباراة تحديد المركز الثالث والرابع في كأس السوبر المصري، يوم الأحد الموافق 9 نوفمبر 2025، في تمام الساعة الثالثة إلا ربع عصرًا بتوقيت القاهرة، على ملعب آل نهيان.

وتنطلق المباراة النهائية بين الفائزين في نصف النهائي، يوم الأحد 9 نوفمبر 2025، في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب محمد بن زايد.