مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم تحت 20 عاما
الأرجنتين - شباب

الأرجنتين - شباب

- -
02:00
المغرب - الشباب

المغرب - الشباب

بطولة أفريقيا للأندية لكرة اليد
الأهلي

الأهلي

- -
20:00
منتدى درب سلطان

منتدى درب سلطان

الدوري الإنجليزي
وست هام يونايتد

وست هام يونايتد

- -
22:00
برينتفورد

برينتفورد

دوري أبطال آسيا للنخبة
الشرطة

الشرطة

- -
19:00
الاتحاد

الاتحاد

الدوري الإسباني
ألافيس

ألافيس

- -
22:00
فالنسيا

فالنسيا

دوري أبطال آسيا للنخبة
الشــارقة

الشــارقة

- -
19:00
تراكتور

تراكتور

دوري أبطال آسيا للنخبة
أهلي جدة

أهلي جدة

- -
21:15
الغرافة

الغرافة

مصدر ليلا كورة: حكام أجانب لنهائي كأس السوبر المصري في الإمارات

أحمد عبد الباسط

كتب - أحمد عبد الباسط

12:05 ص 20/10/2025
كأس السوبر

كأس السوبر المصري

كشف مصدر في تصريحات خاصة لـ"يلا كورة" أن اتحاد الكرة قرر تعيين طاقم تحكيم أجنبي لإدارة المباراة النهائية من بطولة كأس السوبر المصري، التي تقام في الإمارات بمشاركة أربعة أندية.

وأوضح المصدر أن مباراتي نصف النهائي، واللتين ستجمعان بين الأهلي وسيراميكا كليوباترا والزمالك وبيراميدز، ستداران بطاقمين مصريين، مشيرًا إلى أن الأقرب للتواجد من الحكام المحليين هما محمد معروف ومحمود البنا لقيادة المباراتين.

وتقام منافسات كأس السوبر المصري، في الإمارات خلال الفترة من 6 إلى 9 نوفمبر 2025، بمشاركة 4 أندية، هي، الأهلي، الزمالك، بيراميدز، سيراميكا كليوباترا.

ويشارك الأهلي في كأس السوبر المصري، بصفته بطل الدوري المصري، بينما يظهر الزمالك بعد أن تمكن من التتويج بلقب كأس مصر.

ويتواجد سيراميكا كليوباترا بصفته بطل كأس رابطة المحترفين، ويشارك بيراميدز في كأس السوبر بعد أن تم اختياره من خلال البطاقة الذهبية.

الأهلي الزمالك كأس السوبر المصري

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

