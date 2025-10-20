كشف مصدر في تصريحات خاصة لـ"يلا كورة" أن اتحاد الكرة قرر تعيين طاقم تحكيم أجنبي لإدارة المباراة النهائية من بطولة كأس السوبر المصري، التي تقام في الإمارات بمشاركة أربعة أندية.

وأوضح المصدر أن مباراتي نصف النهائي، واللتين ستجمعان بين الأهلي وسيراميكا كليوباترا والزمالك وبيراميدز، ستداران بطاقمين مصريين، مشيرًا إلى أن الأقرب للتواجد من الحكام المحليين هما محمد معروف ومحمود البنا لقيادة المباراتين.

وتقام منافسات كأس السوبر المصري، في الإمارات خلال الفترة من 6 إلى 9 نوفمبر 2025، بمشاركة 4 أندية، هي، الأهلي، الزمالك، بيراميدز، سيراميكا كليوباترا.

ويشارك الأهلي في كأس السوبر المصري، بصفته بطل الدوري المصري، بينما يظهر الزمالك بعد أن تمكن من التتويج بلقب كأس مصر.

ويتواجد سيراميكا كليوباترا بصفته بطل كأس رابطة المحترفين، ويشارك بيراميدز في كأس السوبر بعد أن تم اختياره من خلال البطاقة الذهبية.