محمد هاني عانى أمام أحدهما.. ماذا قدّم البنا ومعروف قبل السوبر المصري؟ (تقرير رقمي)

محمد جلال

كتب - محمد جلال

10:30 م 22/10/2025
طرد محمد معروف لمحمد هاني

أثناء طرد محمد هاني في مباراة الأهلي وفاركو

أعلن اتحاد الكرة مساء اليوم الأربعاء، أسماء الحكام الذين تم اختيارهم لإدارة مباريات بطولة السوبر المصري.

وتقام منافسات كأس السوبر المصري، في الإمارات خلال الفترة من 6 إلى 9 نوفمبر 2025، بمشاركة 4 أندية، هي، الأهلي، الزمالك، بيراميدز، سيراميكا كليوباترا.

كشفت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، عن الأسماء التي تم الاستقرار عليها، لإدارة مباريات كأس السوبر المصري.

وضمت قائمة الحكام التي تم الاستقرار عليها، الأسماء التالية: محمد معروف، ومحمود البنا، وأحمد حسام طه، وسامي هلهل، وطارق مصطفى، وهاني خيري، ومحمود عاشور، وحسام عزب، وشريف عبد الله، وخالد حسين.

4 بطاقات حمراء

وفي السطور التالية نستعرض أبرز المباريات التي أدارها حكام الساحة "معروف والبنا" قبل السوبر في الموسم الحالي 2025-26:

1- محمد معروف.. أدار 5 مباريات منهم مواجهة الأهلي مع فاركو وبيراميدز ضد زد والزمالك مع المحلة، أشهر 22 بطاقة صفراء و3 بطاقات حمراء، واحتسب ركلة جزاء واحدة.

  • الأهلي 4-1 فاركو.. بطاقة حمراء لمحمد هاني و6 بطاقات صفراء.
  • المصري 1-1 حرس الحدود.. 5 بطاقات صفراء وركلة جزاء.
  • المحلة 3-1 الإسماعيلي.. 3 بطاقات صفراء و2 بطاقة حمراء.
  • بيراميدز 1-0 زد.. 6 بطاقات صفراء.
  • الزمالك 1-1 المحلة.. 2 بطاقة صفراء.

2- محمود البنا.. أدار 5 مباريات في الدوري من بينهم مواجهة الزمالك وسيراميكا في الجولة الأولى، أشهر 23 بطاقة صفراء وبطاقة حمراء واحدة.

  • الزمالك 2-0 سيراميكا.. 4 بطاقات صفراء.
  • زد 1-1 سموحة.. 4 بطاقات صفراء.
  • إنبي 3-0 الاتحاد.. 5 بطاقات صفراء.
  • إنبي 2-2 مودرن سبورت.. 6 بطاقات صفراء.
  • المصري 1-0 البنك الأهلي.. 4 بطاقات صفراء وبطاقة حمراء واحدة.

مواعيد كأس السوبر المصري

الأهلي يضرب موعدًا مع سيراميكا كليوباترا، في دور نصف النهائي بكأس السوبر المصري، يوم 6 نوفمبر 2025، في الرابعة والربع عصرًا بتوقيت القاهرة، على استاد هزاع بن زايد.

بينما يواجه نادي الزمالك نظيره بيراميدز، في دور نصف نهائي كأس السوبر المصري، يوم 6 نوفمبر 2025، في السابعة والربع مساءً بتوقيت القاهرة، على استاد آل نهيان.

وتقام مباراة تحديد المركز الثالث والرابع في كأس السوبر المصري، يوم الأحد الموافق 9 نوفمبر 2025، في تمام الساعة الثالثة إلا ربع عصرًا بتوقيت القاهرة، على ملعب آل نهيان.

وتنطلق المباراة النهائية بين الفائزين في نصف النهائي، يوم الأحد 9 نوفمبر 2025، في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب محمد بن زايد.

مباراة الأهلي القادمة
الأهلي الزمالك السوبر المصري محمد هاني بيراميدز محمود البنا سيراميكا كليوباترا محمد معروف

