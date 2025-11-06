أعلن اتحاد الكرة مساء اليوم الأربعاء، أسماء الحكام الذين تم اختيارهم لإدارة مباريات بطولة السوبر المصري.

وتقام منافسات كأس السوبر المصري، في الإمارات خلال الفترة من 6 إلى 9 نوفمبر 2025، بمشاركة 4 أندية، هي، الأهلي، الزمالك، بيراميدز، سيراميكا كليوباترا.

كشفت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، عن الأسماء التي تم الاستقرار عليها، لإدارة مباريات كأس السوبر المصري.

وضمت قائمة الحكام التي تم الاستقرار عليها، الأسماء التالية: محمد معروف، ومحمود البنا، وأحمد حسام طه، وسامي هلهل، وطارق مصطفى، وهاني خيري، ومحمود عاشور، وحسام عزب، وشريف عبد الله، وخالد حسين.

4 بطاقات حمراء

وفي السطور التالية نستعرض أبرز المباريات التي أدارها حكام الساحة "معروف والبنا" قبل السوبر في الموسم الحالي 2025-26:

1- محمد معروف.. أدار 5 مباريات منهم مواجهة الأهلي مع فاركو وبيراميدز ضد زد والزمالك مع المحلة، أشهر 22 بطاقة صفراء و3 بطاقات حمراء، واحتسب ركلة جزاء واحدة.

الأهلي 4-1 فاركو.. بطاقة حمراء لمحمد هاني و6 بطاقات صفراء.

المصري 1-1 حرس الحدود.. 5 بطاقات صفراء وركلة جزاء.

المحلة 3-1 الإسماعيلي.. 3 بطاقات صفراء و2 بطاقة حمراء.

بيراميدز 1-0 زد.. 6 بطاقات صفراء.

الزمالك 1-1 المحلة.. 2 بطاقة صفراء.

2- محمود البنا.. أدار 5 مباريات في الدوري من بينهم مواجهة الزمالك وسيراميكا في الجولة الأولى، أشهر 23 بطاقة صفراء وبطاقة حمراء واحدة.

الزمالك 2-0 سيراميكا.. 4 بطاقات صفراء.

زد 1-1 سموحة.. 4 بطاقات صفراء.

إنبي 3-0 الاتحاد.. 5 بطاقات صفراء.

إنبي 2-2 مودرن سبورت.. 6 بطاقات صفراء.

المصري 1-0 البنك الأهلي.. 4 بطاقات صفراء وبطاقة حمراء واحدة.

مواعيد كأس السوبر المصري

الأهلي يضرب موعدًا مع سيراميكا كليوباترا، في دور نصف النهائي بكأس السوبر المصري، يوم 6 نوفمبر 2025، في الرابعة والربع عصرًا بتوقيت القاهرة، على استاد هزاع بن زايد.

بينما يواجه نادي الزمالك نظيره بيراميدز، في دور نصف نهائي كأس السوبر المصري، يوم 6 نوفمبر 2025، في السابعة والربع مساءً بتوقيت القاهرة، على استاد آل نهيان.

وتقام مباراة تحديد المركز الثالث والرابع في كأس السوبر المصري، يوم الأحد الموافق 9 نوفمبر 2025، في تمام الساعة الثالثة إلا ربع عصرًا بتوقيت القاهرة، على ملعب آل نهيان.

وتنطلق المباراة النهائية بين الفائزين في نصف النهائي، يوم الأحد 9 نوفمبر 2025، في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب محمد بن زايد.