عقوبة إعلامية وتقرير ضائع.. سبب عدم تنفيذ إيقاف دونجا في السوبر المصري

يلا كورة

كتب - يلا كورة

12:07 ص 27/10/2025
نبيل عماد دونجا لاعب الزمالك

نبيل عماد دونجا لاعب الزمالك

شغل موقف نبيل عماد دونجا لاعب وسط نادي الزمالك، من المشاركة في بطولة كأس السوبر المصري، الرأي العام في الشارع الرياضي خلال الساعات الأخيرة، بعدما تواجد اسمه ضمن قائمة الفريق الأبيض لخوض البطولة.

مصدر: فقدان تقرير مراقب المباراة في واقعة دونجا

وكانت الأزمة قد بدأت في أكتوبر من العام الماضي، وذلك خلال مواجهة الزمالك وبيراميدز، بعدما اندلعت أحداث شغب خلال نهاية اللقاء، بين الثلاثي: نبيل عماد دونجا، مصطفى شلبي وعبد الواحد السيد، مع بعض منظمي اللقاء من الأمن.

وكشف مصدر في ذلك الوقت، بتصريحات خاصة لـ يلا كورة، عن مفاجأة بشأن فقدان تقرير المباراة، بعد استلامه من جانب لجنة المسابقات في أبو ظبي.

لمطالعة التفاصيل اضغط هنا

بيان من المركز الإعلامي.. تفاصيل عقوبة دونجا

وفي يوم 31 أكتوبر 2024، كشف المركز الإعلامي لاتحاد الكرة، في بيان مرسل للصحفيين، عن توقيع عقوبة الإيقاف على ثلاثي الزمالك عبد الواحد السيد مدير الكرة وثنائي الفريق مصطفي شلبي ونبيل عماد دونجا، لمدة 4 مباريات وتغريمهم 20 ألف جنيه.

واختتم المركز الإعلامي لاتحاد الكرة بيانه، بتوضيح يفيد بأنه وفقًا للوائح، سيتم تنفيذ العقوبة في بطولة السوبر المصري خلال النسخ المقبلة، ولن يتم السماح بمشاركتهم.

لمطالعة التفاصيل اضغط هنا

وعادت الأزمة للظهور على الساحة الرياضية مجددًا، في ظل استمرار دونجا بصفوف الفريق الأبيض، بينما رحل مصطفى شلبي وعبد الواحد السيد عن صفوف الزمالك.

وكشف مصدر بالاتحاد المصري لكرة القدم، موقف نبيل عماد دونجا، لاعب نادي الزمالك، من المشاركة رفقة الفريق في منافسات بطولة كأس السوبر، بالإمارات الشهر المقبل.

مصدر: اتحاد الكرة لم يخطر الزمالك بإيقاف دونجا

وقال المصدر في تصريحات خاصة ليلا كورة، إن اتحاد الكرة لم يخطر الزمالك، بإيقاف نبيل دونجا، على هامش أحداث بطولة السوبر للموسم الماضي.

وأوضح المصدر أن مجلس اتحاد الكرة الجديد، لم يجد قرارًا رسميًا بإيقاف دونجا تم إصداره من المجلس السابق.

كما أضاف أنه سيتم التحقيق مع موظفي إدارة المسابقات بالموسم الماضي، حال تم العثور على أي مخاطبات أو قرارات رسمية بشأن إيقاف دونجا.

لمعرفة التفاصيل اضغط هنا

ومن المقرر أن يلتقي نادي الزمالك مع نظيره بيراميدز، في نصف نهائي كأس السوبر المصري، يوم 6 نوفمبر المقبل في الإمارات.

مباراة الزمالك القادمة
السوبر المصري الزمالك دونجا

