المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
سموحة

سموحة

- -
17:00
الجونة

الجونة

الدوري المصري
الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري

- -
20:00
وادي دجلة

وادي دجلة

الدوري الإسباني
ريال بيتيس

ريال بيتيس

- -
23:00
اتلتيكو مدريد

اتلتيكو مدريد

كأس خادم الحرمين الشريفين
الباطن

الباطن

- -
21:00
أهلي جدة

أهلي جدة

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

مصدر يوضح ليلا كورة سبب اللغط في أزمة دونجا.. واللاعب لن يشارك بالسوبر

إبراهيم علي

كتب - إبراهيم علي

12:53 م 27/10/2025
احتفال دونجا

دونجا

كشف مصدر، سبب اللغط في أزمة إيقاف نبيل عماد "دونجا" لاعب نادي الزمالك في بطولة السوبر المصري للموسم الحالي.

وشغل موقف نبيل عماد دونجا لاعب وسط نادي الزمالك، من المشاركة في بطولة كأس السوبر المصري، الرأي العام في الشارع الرياضي خلال الساعات الأخيرة، بعدما تواجد اسمه ضمن قائمة الفريق الأبيض لخوض البطولة.

وكانت الأزمة قد بدأت في أكتوبر من العام الماضي، وذلك خلال مواجهة الزمالك وبيراميدز، بعدما اندلعت أحداث شغب خلال نهاية اللقاء، بين الثلاثي: نبيل عماد دونجا، مصطفى شلبي وعبد الواحد السيد، مع بعض منظمي اللقاء من الأمن.

وخرج إيهاب الكومي، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق، لينشر خطاب إيقاف وتغريم الثلاثي نبيل عماد دونجا وعبد الواحد السيد، ومصطفى شلبي، بسبب الأحداث المذكورة. طالع التفاصيل

سبب اللغط في أزمة إيقاف دونجا في السوبر المصري

وقال مصدر في تصريحات خاصة ليلا كورة: "سبب أزمة إيقاف دونجا في السوبر المصري هي أن وليد العطار المدير التنفيذي السابق في اتحاد الكرة أرسل العقوبة وقتها لأحمد إبراهيم إداري نادي الزمالك السابق عبر الإيميل وبالتالي لم يتضمن قرار العقوبة رقم وارد".

وأضاف المصدر: "دونجا لن يخوض بطولة السوبر المصري، لأنه موقوف طبقا لأحداث السوبر المصري في الموسم الماضي".

واختتم المصدر تصريحاته: "اتحاد الكرة الحالي ليس له علاقة بالتخبط الإداري في الاتحاد السابق وليس طرف أو شريك في الأخطاء التي وردت منه".

ومن المقرر أن يلتقي نادي الزمالك مع نظيره بيراميدز، في نصف نهائي كأس السوبر المصري، يوم 6 نوفمبر المقبل في الإمارات.

مباراة الزمالك القادمة
الزمالك اتحاد الكرة دونجا كأس السوبر المصري

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



قد يعجبك

الإحصائيات

جميع الإحصائيات
  • 0
  • عدد المباريات
    0
  • صانع الأهداف

    0
  • هداف البطولة

    0

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

استطلاع يلاكورة

ما توقعاتك لمباراة بتروجت والأهلي في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

ما قبل المباراة
سموحة

سموحة

- -
الجونة

الجونة

4

تشكيل سموحة: أحمد ميهوب - هشام حافظ - محمد دبش - عبد الرحمن عامر - عمرو السيسي - سمير فكري - حسام أشرف - سامادو - صامويل امادي - محمد رجب - أحمد فوزي.

تفاصيل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg