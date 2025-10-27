كشف مصدر، سبب اللغط في أزمة إيقاف نبيل عماد "دونجا" لاعب نادي الزمالك في بطولة السوبر المصري للموسم الحالي.

وشغل موقف نبيل عماد دونجا لاعب وسط نادي الزمالك، من المشاركة في بطولة كأس السوبر المصري، الرأي العام في الشارع الرياضي خلال الساعات الأخيرة، بعدما تواجد اسمه ضمن قائمة الفريق الأبيض لخوض البطولة.

وكانت الأزمة قد بدأت في أكتوبر من العام الماضي، وذلك خلال مواجهة الزمالك وبيراميدز، بعدما اندلعت أحداث شغب خلال نهاية اللقاء، بين الثلاثي: نبيل عماد دونجا، مصطفى شلبي وعبد الواحد السيد، مع بعض منظمي اللقاء من الأمن.

وخرج إيهاب الكومي، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق، لينشر خطاب إيقاف وتغريم الثلاثي نبيل عماد دونجا وعبد الواحد السيد، ومصطفى شلبي، بسبب الأحداث المذكورة. طالع التفاصيل

سبب اللغط في أزمة إيقاف دونجا في السوبر المصري

وقال مصدر في تصريحات خاصة ليلا كورة: "سبب أزمة إيقاف دونجا في السوبر المصري هي أن وليد العطار المدير التنفيذي السابق في اتحاد الكرة أرسل العقوبة وقتها لأحمد إبراهيم إداري نادي الزمالك السابق عبر الإيميل وبالتالي لم يتضمن قرار العقوبة رقم وارد".

وأضاف المصدر: "دونجا لن يخوض بطولة السوبر المصري، لأنه موقوف طبقا لأحداث السوبر المصري في الموسم الماضي".

واختتم المصدر تصريحاته: "اتحاد الكرة الحالي ليس له علاقة بالتخبط الإداري في الاتحاد السابق وليس طرف أو شريك في الأخطاء التي وردت منه".

ومن المقرر أن يلتقي نادي الزمالك مع نظيره بيراميدز، في نصف نهائي كأس السوبر المصري، يوم 6 نوفمبر المقبل في الإمارات.