لا يزال موقف مصطفى فتحي، لاعب فريق بيراميدز، معلقا من المشاركة في بطولة السوبر المصري.

ويستعد بيراميدز حاليًا لخوض مباراة التأمين الإثيوبي يوم الخميس المقبل، في إياب الدور التمهيدي الثاني، علما بأن مباراة الذهاب انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1.

وكان مصطفى فتحي قد خرج من مباراة التأمين الإثيوبي مصابًا خلال الشوط الأول.

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة ليلا كورة: "موقف مصطفى فتحي من بطولة السوبر لا يزال معلقا".

وأضاف: "الجهاز الطبي بالنادي يجري له بعض الفحوصات الطبية حاليًا لتحديد موقفه من السوبر".

وأنهى المصدر: "إصابة مصطفى فتحي على مستوى العضلة الخلفية تعرض لها بعد مباراة التأمين الإثيوبي".

وسبق وأعلن بيراميدز عن طريق طبيب الفريق الأول مصطفى المنيري، أن التشخيص المبدئي لإصابة مصطفى فتحي، يؤكد معاناته من إصابة على مستوى العضلة الخلفية.

وشارك صاحب الـ31 عاما مع بيراميدز في الموسم الحالي، 6 مباريات بواقع 287 دقيقة، سجل خلالهم هدف وحيد وقدم تمريرة حاسمة واحدة.

ومن المقرر أن يلتقي نادي الزمالك مع نظيره بيراميدز، في نصف نهائي كأس السوبر المصري، يوم 6 نوفمبر المقبل في الإمارات، على أن يتأهل الفائز لخوض النهائي ضد الفائز من مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا.