كشف الدكتور مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي بنادي بيراميدز عن تفاصيل الإصابة التي يعاني منها مصطفى فتحي لاعب الفريق، بعد خضوعه للأشعة والفحوصات الطبية الشاملة.

وخرج مصطفى فتحي مصابا بعد دقائق من بداية مباراة بيراميدز أمام التأمين الأثيوبي في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا، بسبب تعرضه للإصابة في العضلة الخلفية.

سيغيب عن السوبر المصري

أوضح المنيري في تصريحات للمركز الإعلامي لنادي بيراميدز، أن مصطفى فتحي خضع لأشعة وفحوصات أثبتت معاناته من مزق قي العضلة الخلفية.

وأشار طبيب بيراميدز، إلى أن مصطفى فتحي سيغيب بسبب الإصابة عن الملاعب قرابة 4 أسابيع حتى يعود مجددا.

وسيخضع مصطفى فتحي خلال تلك الفترة لبرنامج تأهيلي مع الجهاز الطبي لتجهيزه للعودة مجددا في أقرب وقت ممكن.

وبهذا يتأكد غياب مصطفى فتحي بشكل رسمي عن بطولة السوبر المصري الذي يقام في الفترة ما بين 6 إلى 9 نوفمبر المقبل في الإمارات.

ومن المقرر أن يلتقي نادي الزمالك مع نظيره بيراميدز، في نصف نهائي كأس السوبر المصري، يوم 6 نوفمبر المقبل في الإمارات، على أن يتأهل الفائز لخوض النهائي ضد الفائز من مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا يوم 9 نوفمبر.