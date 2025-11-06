استعاد نادي الزمالك نغمة الانتصارات، بقيادة مدربه الجديد أحمد عبد الرؤوف، الذي يتولى المهمة لفترة مؤقتة، من بوابة فريق طلائع الجيش، بثلاثية مقابل هدف، لينجح المدرب الشاب فيما عجز عنه البلجيكي يانيك فيريرا خلال المواجهات الأربع السابقة.

وبدأ عبد الرؤوف بتشكيل مختلف قليلًا عن تشكيلات يانيك فيريرا، وأشبه بما كان يقدمه المدرب البرتغالي جوزيه جوميز، بمشاركة ناصر ماهر في مركز الجناح الأيسر، مع دخوله للعمق خلال استحواذ فريقه على الكرة.

وفضل عبد الرؤوف إعادة محمد شحاتة لخط الوسط، للعب بجوار دونجا وعبد الله السعيد، لكنه شارك كلاعب وسط أيمن للتغطية خلف خوان بيزيرا، وأيضًا من أجل تجهيزه لمنافسات السوبر، بعد غيابه للإصابة خلال الفترة الماضية.

الخريطة الحرارية لمحمد شحاتة في لقاء الأمس

لم يقدم الزمالك أفضل مستوياته في الشوط الأول، رغم تقدمه بهدف، ليتدخل عبد الرؤوف على عكس سابقه، ويدفع بتبديلات أتتم بثمارها مع بداية الشوط الثاني، بدخول أحمد فتوح وشيكو بانزا، ليشغل فتوح مركز الظهير الأيسر ويقتدم بنتايج ليشغل مركز الجناح الأيسر، مع تحول ناصر ماهر للعمق، وتواجد الأنجولي في مركز الجناح الأيمن.

وجاء الهدف الثاني بفضل كرة عرضية من أحمد فتوح، تابعها عدي الدباغ لتسقط لناصر ماهر الذي سددها على مرتين نحو الشباك، ثم جاء الهدف بصورة مماثلة، بعد تمريرة طويلة متقنة من فتوح نحو بنتايك، الذي أرسل عرضية قوية أسكنها عدي الدباغ في المرمى برأسية متقنة.

وكان أحمد فتوح كلمة السر في لقاء الأمس، حيث ساعد عبد الرؤوف على تطبيق طريقته المفضلة، في الخروج بالكرة من خط الدفاع بشكل سليم، بفضل قدرته المميزة على الاحتفاظ بالكرة وتمريرها للأمام بشكل صحيح.

لمس فتوح الكرة 29 مرة، وأرسل 3 تمريرات طويلة صحيحة من أصل 5 بنسبة دقة 60%، كما أرسل عرضية واحدة صحيحة، وخسر الكرة في 3 مناسبات فقط، قبل تعرضه للإصابة في الرأس بالدقائق الأخيرة.

ووصلت نسبة دقة تمريرات فتوح إلى 88%، بعدما قدم 21 تمريرة صحيحة من أصل 24، كما فاز بجميع الصراعات الأرضية والهوائية أمام لاعبي الطلائع في ثلاث مناسبات.

وصنع الظهير الأيسر فرصة وحيدة، بينما استخلص الكرة في مناسبتين، مما منح التوقف في الشوط الثاني لكتيبة الأبيض.

وشهد اللقاء أيضًا تألق ناصر ماهر، الذي استعاد مستوياته المميزة التي قدمها ببداية الموسم، وحصد جائزة رجل المباراة بعدما سجل هدفين في شباك الحارس محمد شعبان.

وقد يلجأ عبد الرؤوف لما فعله في الشوط الثاني أمام طلائع الجيش، في مواجهته المقبلة ضد بيراميدز، لاستغلال قدرات فتوح في الخروج بالكرة، بالإضافة لتكوين جبهة ملتزمة دفاعيًا أمام محمد الشيبي الظهير الأيمن لنادي بيراميدز، وأحد أخطر أسلحة المدرب كرونسلاف يورتشيتش.

ومع غياب البرازيلي خوان بيزيرا بنسبة كبيرة عن لقاء بيراميدز بداعي الإصابة، سيكون عبد الرؤوف أمام اختبار صعب لتعويضه، لكنه قد يلجأ أيضًا للتجربة التي قام بها مساء أمس، بمشاركة شيكو بانزا كجناح أيمن، أو الاعتماد على عدي الدباغ كجناح أيمن، كما حدث عندما شارك كبديل في الشوط الأول من لقاء الطلائع.