المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم تحت 17 عاما
اليابان

اليابان

2 0
15:30
المغرب

المغرب

كأس العالم تحت 17 عاما
كوستاريكا

كوستاريكا

1 1
14:30
الامارات

الامارات

دوري أبطال آسيا للنخبة
الغرافة

الغرافة

- -
20:15
الهلال

الهلال

دوري أبطال آسيا للنخبة
الدحيل

الدحيل

2 1
18:00
شباب الأهلي

شباب الأهلي

الدوري الإيطالي
لاتسيو

لاتسيو

- -
21:45
كالياري

كالياري

كأس العالم تحت 17 عاما
قطر

قطر

0 1
17:45
إيطاليا

إيطاليا

الدوري الإنجليزي
سندرلاند

سندرلاند

- -
22:00
إيفرتون

إيفرتون

دوري أبطال آسيا للنخبة
تراكتور

تراكتور

1 0
18:00
الشرطة

الشرطة

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

تعديل في الأسلوب وفتوح كلمة السر.. ماذا قدم عبد الرؤوف في ظهوره الأول مع الزمالك؟ (تحليل)

مصطفى جمال

كتب - مصطفى جمال

06:00 م 03/11/2025
أحمد عبد الرؤوف مدرب الزمالك

أحمد عبد الرؤوف مدرب الزمالك

استعاد نادي الزمالك نغمة الانتصارات، بقيادة مدربه الجديد أحمد عبد الرؤوف، الذي يتولى المهمة لفترة مؤقتة، من بوابة فريق طلائع الجيش، بثلاثية مقابل هدف، لينجح المدرب الشاب فيما عجز عنه البلجيكي يانيك فيريرا خلال المواجهات الأربع السابقة.

وبدأ عبد الرؤوف بتشكيل مختلف قليلًا عن تشكيلات يانيك فيريرا، وأشبه بما كان يقدمه المدرب البرتغالي جوزيه جوميز، بمشاركة ناصر ماهر في مركز الجناح الأيسر، مع دخوله للعمق خلال استحواذ فريقه على الكرة.

وفضل عبد الرؤوف إعادة محمد شحاتة لخط الوسط، للعب بجوار دونجا وعبد الله السعيد، لكنه شارك كلاعب وسط أيمن للتغطية خلف خوان بيزيرا، وأيضًا من أجل تجهيزه لمنافسات السوبر، بعد غيابه للإصابة خلال الفترة الماضية.

الخريطة الحرارية لمحمد شحاتة في لقاء الأمس

لم يقدم الزمالك أفضل مستوياته في الشوط الأول، رغم تقدمه بهدف، ليتدخل عبد الرؤوف على عكس سابقه، ويدفع بتبديلات أتتم بثمارها مع بداية الشوط الثاني، بدخول أحمد فتوح وشيكو بانزا، ليشغل فتوح مركز الظهير الأيسر ويقتدم بنتايج ليشغل مركز الجناح الأيسر، مع تحول ناصر ماهر للعمق، وتواجد الأنجولي في مركز الجناح الأيمن.

وجاء الهدف الثاني بفضل كرة عرضية من أحمد فتوح، تابعها عدي الدباغ لتسقط لناصر ماهر الذي سددها على مرتين نحو الشباك، ثم جاء الهدف بصورة مماثلة، بعد تمريرة طويلة متقنة من فتوح نحو بنتايك، الذي أرسل عرضية قوية أسكنها عدي الدباغ في المرمى برأسية متقنة.

وكان أحمد فتوح كلمة السر في لقاء الأمس، حيث ساعد عبد الرؤوف على تطبيق طريقته المفضلة، في الخروج بالكرة من خط الدفاع بشكل سليم، بفضل قدرته المميزة على الاحتفاظ بالكرة وتمريرها للأمام بشكل صحيح.

لمس فتوح الكرة 29 مرة، وأرسل 3 تمريرات طويلة صحيحة من أصل 5 بنسبة دقة 60%، كما أرسل عرضية واحدة صحيحة، وخسر الكرة في 3 مناسبات فقط، قبل تعرضه للإصابة في الرأس بالدقائق الأخيرة.

ووصلت نسبة دقة تمريرات فتوح إلى 88%، بعدما قدم 21 تمريرة صحيحة من أصل 24، كما فاز بجميع الصراعات الأرضية والهوائية أمام لاعبي الطلائع في ثلاث مناسبات.

وصنع الظهير الأيسر فرصة وحيدة، بينما استخلص الكرة في مناسبتين، مما منح التوقف في الشوط الثاني لكتيبة الأبيض.

وشهد اللقاء أيضًا تألق ناصر ماهر، الذي استعاد مستوياته المميزة التي قدمها ببداية الموسم، وحصد جائزة رجل المباراة بعدما سجل هدفين في شباك الحارس محمد شعبان.

وقد يلجأ عبد الرؤوف لما فعله في الشوط الثاني أمام طلائع الجيش، في مواجهته المقبلة ضد بيراميدز، لاستغلال قدرات فتوح في الخروج بالكرة، بالإضافة لتكوين جبهة ملتزمة دفاعيًا أمام محمد الشيبي الظهير الأيمن لنادي بيراميدز، وأحد أخطر أسلحة المدرب كرونسلاف يورتشيتش.

ومع غياب البرازيلي خوان بيزيرا بنسبة كبيرة عن لقاء بيراميدز بداعي الإصابة، سيكون عبد الرؤوف أمام اختبار صعب لتعويضه، لكنه قد يلجأ أيضًا للتجربة التي قام بها مساء أمس، بمشاركة شيكو بانزا كجناح أيمن، أو الاعتماد على عدي الدباغ كجناح أيمن، كما حدث عندما شارك كبديل في الشوط الأول من لقاء الطلائع.

مباراة الزمالك القادمة
الزمالك أحمد فتوح أحمد عبد الرؤوف

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



قد يعجبك

الإحصائيات

جميع الإحصائيات
  • 0
  • عدد المباريات
    0
  • صانع الأهداف

    0
  • هداف البطولة

    0

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

play and win

توقع الآن موسم 2025-2026
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg