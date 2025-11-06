المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
قناة الأهلي: الجهاز الفني لم يهتم بقرعة الأبطال.. وهذه تفاصيل برنامج السوبر

محمد جلال

كتب - محمد جلال

09:44 م 03/11/2025
بن رمضان - الأهلي

الأهلي - صورة أرشيفية

المصور: اسامه عبد النبي

كشفت قناة الأهلي برنامج الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، استعدادا لبطولة السوبر المصري المقرر إقامتها في الإمارات.

ويستعد الأهلي حاليا لخوض مباراة نصف نهائي بطولة السوبر المصري أمام سيرااميكا كليوباترا في لقاء يقام يوم الخميس المقبل.

وقالت قناة الأهلي: "استغرقت رحلة الطيران 3 ساعات ونصف من مطار القاهرة إلى دبي، ثم استقلال حافلة في الطريق لمدة ساعة ونصف وصولا إلى مدينة العين".

وأضافت: "الفريق أغلق مباراة المصري ويركز فقط على بطولة السوبر، وهناك جلسة حدثت بين اللاعبين والجهاز الفني وأن القادم سيكون نقطة انطلاق الموسم الحالي وتكون دفعة معنوية للاعبين والجهاز الفني، جميع اللاعبين يريدون مصالحة الجماهير".

وواصلت: "الجهاز الفني لم يبد أي اهتمام بقرعة دوري أبطال أفريقيا بسبب أن التركيز حاليا على بطولة السوبر فقط، والأهلي في النهاية هدفه البطولة ولن يركز مع المنافسين".

أما عن برنامج الأهلي في الإمارات.. فقالت: "سينضم إلى الفريق محمد يوسف وخالد مرتجي وسيد عبد الحفيظ إلى الإمارات غدا الثلاثاء".

وتابعت: "أول تدريب سيكون غدا على ملعب العين، والتدريب الثاني على ملعب هزاع بن زايد في نفس توقيت المباراة، ثم خوض المباراة يوم الخميس، الجماهير تدعم اللاعبين من أجل التتويج بالبطولة".

قبل أن تنهي قناة الأهلي: "الطقس في الإمارات مناسب للغاية لإقامة بطولة السوبر، ودرجة الحرارة بتتراوح من 32 إلى 26 درجة".

مباراة الأهلي القادمة
الأهلي دوري أبطال أفريقيا السوبر المصري قناة الأهلي سيراميكا كليوباترا

