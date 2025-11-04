سيكون عشاق الكرة المصرية والعربية على موعد مع نسخة مثيرة للسوبر المصري والذي يضم الأهلي والزمالك وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا في أبوظبي.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع سيراميكا كليوباترا، والزمالك ضد بيراميدز في نصف نهائي السوبر المصري يوم 6 نوفمبر الجاري.

ويتأهل الفائزان إلى المباراة النهائية، والخسران سيلعبان على المركز الثالث، يوم 9 نوفمبر.

وربما يشهد السوبر المقبل أحداثا استثنائية قد تحدث لأول مرة للاعب أو مدرب أو لفريق مشارك في البطولة وهو ما سنستعرض في التقرير التالي:

القمة الأولى لزيزو بقميص الأهلي

قد يكون السوبر المصري شاهدا على أول قمة لأحمد سيد زيزو ضد الزمالك بقميص الأهلي منذ الانضمام إليه في يونيو الماضي.

ولن يتحقق ذلك إلا بفوز الأهلي والزمالك في نصف النهائي على حساب سيراميكا كليوباترا وبيراميدز أو خسارتهما معا حتى يلتقيان في مباراة المركز الثالث.

وكانت الإصابة حرمت زيزو من قمة الدوري الماضية بسبب الإصابة، والتي انتصر فيها الأهلي بنتيجة 2-1.

وسبق وأن لعب زيزو القمة بقميص الزمالك في 18 مباراة بمختلف البطولات، سجل 4 وصنع 2.

نهائي غير جماهيري

لا شك أن حظوظ الفرق الأربعة في التأهل لنهائي السوبر متساوية، خاصة في ظل حالة الأهلي والزمالك غير المستقرة.

وقد تحدث واقعة استثنائية في السوبر المصري في هذه النسخة، وهي أن يكون طرفا اللقاء من الفرق غير الجماهيرية من خلال تأهل سيراميكا وبيراميدز إلى المباراة النهائية.

واعتادت الجماهير في السنوات الماضية سواء مع الشكل القديم أو الجديد للسوبر أن يكون طرفا اللقاء أو أحدهما من الأندية الجماهيرية (مثل الأهلي ضد الزمالك، أو الأهلي ضد مودرن سبورت، الأهلي ضد إنبي، الأهلي ضد الإسماعيلي، الزمالك ضد المقاولون العرب، الزمالك ضد غزل المحلة).

ولم تخلو المواجهات السابقة في السوبر منذ انطلاقه في 2001 من وجود الأندية الجماهيرية.

وكان الأهلي صاحب النصيب الأكبر في التواجد في نهائيات السوبر، علما أنه توج بـ15 لقبا.

هل يحقق الأهلي السوبر الخامس على التوالي لأول مرة؟

يتطلع الأهلي أن يحقق إنجازا تاريخيا جديدا في السوبر وهو أن يحصد اللقب للمرة الخامسة على التوالي لأول مرة.

وكان المارد الأحمر توج بالسوبر المصري في آخر 4 نسخ على حساب الزمالك (مرتين) وبيراميدز مودرن سبورت.

وسبق وأن حصد الأهلي السوبر في أعوام 2005، 2006، 2007، 2008، ولكن خسر اللقب الخامس في 2009 أمام حرس الحدود.

كما توج الأهلي بالسوبر في أعوام 2010، 2012، 2014، 2015 (علما أن نسختي 2011 و2013 تم إلغاءهما بسبب الثورة) ثم خسر نسخة 2016 ضد الزمالك.

إنجاز ينتظر أحمد عبدالرؤوف

يخوض الزمالك منافسات السوبر المصري بمدرب جديد وهو أحمد عبدالرؤوف الذي تولى قيادة الفريق خلفا للبلجيكي يانيك فيريرا.

ويعد عبدالرؤوف في موقف لا يحسد عليه بسبب قوة المباريات وصعوبة المنافسة في السوبر.

ورغم الصعوبات إلا أن عبدالرؤوف يمتلك دوافع كبيرة أن يقود الزمالك لتتويج سيكون استثنائيا، خاصة وأنه خاض مباراة واحدة فقط كمدير فني مع الفارس الأبيض قبل السوبر أمام طلائع الجيش وفاز 3-1.

وبالتالي يمكنه أن يفوز ببطولة بعد 3 مباريات فقط مع الزمالك (طلائع الجيش في الدوري، ومباراتي السوبر).

وحال إذا نجح أحمد عبدالرؤوف في قيادة الزمالك إلى اللقب، سيكون ثاني مدرب مصري يحصد السوبر مع القلعة البيضاء بعد محمد حلمي في 2016.

بطل جديد للسوبر

لم يتوج بلقب السوبر المصري عبر تاريخه سوى 5 أندية وهم الأهلي والزمالك والمقاولون العرب وحرس الحدود وطلائع الجيش.

ومن الوارد أن نشهد بطلا جديدا في السوبر المقبل بتتويج سيراميكا كليوباترا أو بيراميدز.

وحال تتويج سيراميكا أو بيراميدز، سيكون رابع فريق يحقق السوبر المصري خارج الأهلي والزمالك بعد المقاولون وحرس الحدود وطلائع الجيش.

هل يثأر بيراميدز من الزمالك؟

تعد مواجهة الزمالك وبيراميدز المقبلة هي السادسة بين الفريقين في الأدوار الإقصائية وبما في ذلك النهائيات أيضا.

وعندما يلتقي الفريقان في دور إقصائي أو نهائي بطولة، تميل الكفة لصالح الزمالك على حساب بيراميدز، إذا تفوق الأبيض في 4 مباريات مقابل لقاء وحيد للفريق السماوي.

نتائج الأدوار الإقصائية والنهائيات بين الزمالك وبيراميدز:

2018-2019.. الزمالك 3-0 بيراميدز.. نهائي كأس مصر

2021-2022.. الزمالك 1-1 بيراميدز (3-4 ركلات الترجيح).. نصف نهائي كأس مصر، وهذه هي المرة الوحيدة التي تفوق فيها "السماوي" في الأدوار الإقصائية ضد الفارس الأبيض.

2022-2023.. الزمالك 3-3 بيراميدز (4-3 ركلات الترجيح).. نصف نهائي كأس مصر

2024-2025.. الزمالك 1-1 بيراميدز (5-4 ركلات الترجيح).. نصف نهائي السوبر المصري

2025-2026.. الزمالك 1-1 بيراميدز (8-7 ركلات الترجيح).. نهائي كأس مصر

ويمني بيراميدز النفس أن يثأر من الزمالك ويقصيه من السوبر المصري يوم الخميس المقبل، فهل يحدث ذلك أم سيكرر الفارس الأبيض تفوقه؟.

سيراميكا يبحث عن فوز تاريخي

يعيش سيراميكا كليوباترا أفضل فتراته الفنية تحت قيادة مدربه علي ماهر، فهو الفريق الذي يتصدر جدول ترتيب الدوري برصيد 26 نقطة.

وبلا أدنى شك ستكون مواجهة سيراميكا صعبة للغاية للأهلي الذي يمر بمرحلة من عدم الاستقرار.

ويبحث سيراميكا عن التأهل إلى نهائي السوبر، وتحقيق فوز لم يتحقق على الأهلي في تاريخ مواجهتها.

ولم يسبق لسيراميكا أن هزم الأهلي بجميع المسابقات (11 هزيمة وتعادلين).