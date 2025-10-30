المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
بالمواعيد والملاعب.. مباريات كأس السوبر المصري 2025

حسام الدين جمال

كتب - حسام الدين جمال

02:13 م 30/10/2025
السوبر المصري

كأس السوبر المصري

تفصلنا أيام قليلة عن انطلاق بطولة كأس السوبر المصري 2025، بمشاركة 4 أندية هي الأهلي والزمالك وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا.

ويشارك الأهلي بصفته بطل الدوري المصري، والزمالك باعتباره حامل لقب كأس مصر، بينما تأهل سيراميكا كليوباترا كبطل كأس رابطة المحترفين، مع اختيار بيراميدز ببطاقة دعوة (البطاقة الذهبية).

وتقام بطولة كأس السوبر المصري للأندية الأبطال 2025 خلال الفترة من 6 إلى 9 نوفمبر المقبل.

وفيما يلي نستعرض بالمواعيد والملاعب جدول مباريات كأس السوبر المصري 2025.

جدول مباريات كأس السوبر المصري 2025

الأهلي × سيراميكا كليوباترا - 6 نوفمبر - 5 مساء بتوقيت القاهرة (7 مساء بتوقيت الإمارات) - استاد هزاع بن زايد.

الزمالك × بيراميدز - 6 نوفمبر - 7:30 مساء بتوقيت القاهرة (9:30 مساء بتوقيت الإمارات) - استاد آل نهيان.

مباراة تحديد المركز الثالث - 9 نوفمبر - 2:45 مساء بتوقيت القاهرة (4:45 مساء بتوقيت الإمارات) - استاد آل نهيان.

المباراة النهائية - 9 نوفمبر - 5:30 مساء بتوقيت القاهرة (7:30 مساء بتوقيت الإمارات) - استاد محمد بن زايد.

الزمالك الأهلي كأس السوبر المصري

