بعد غياب 51 يوما.. إمام عاشور يشارك في جزء من مران الأهلي (صور)

ظهر إمام عاشور لاعب وسط النادي الأهلي لأول مرة في التدريبات خلال معسكر أبوظبي، اليوم الثلاثاء، بعد تعافيه من الإصابة بفيروس A.

ويستعد الأهلي لخوض منافسات بطولة السوبر المصري 2025 والتي ستقام في أبوظبي في الفترة بين 6 حتى 9 نوفمبر.

إمام عاشور يشارك في جزء من تدريبات الأهلي

أعلن الأهلي عن مشاركة إمام عاشور في جزء من مران اليوم بأبوظبي بعد فترة غياب طويلة.

وكان آخر ظهور لإمام عاشور مع الأهلي عندما شارك بديلًا أمام إنبي يوم 14 سبتمبر الماضي (أي منذ 51 يوما).

ويخضع إمام في الوقت ذاته لبرنامج بدني وتأهيلي تمهيدًا للمشاركة في المباريات.

وشارك إمام عاشور في الجزء البدني خلال التدريبات الجماعية للأهلي.

منافسات السوبر المصري

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع سيراميكا كليوباترا، والزمالك ضد بيراميدز في نصف نهائي السوبر المصري يوم 6 نوفمبر الجاري.

ويتأهل الفائزان إلى المباراة النهائية، والخسران سيلعبان على المركز الثالث، يوم 9 نوفمبر.

