المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم تحت 17 عاما
هايتي

هايتي

1 4
15:30
مصر

مصر

دوري أبطال أوروبا
ليفربول

ليفربول

- -
22:00
ريال مدريد

ريال مدريد

دوري أبطال أوروبا
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

- -
22:00
بايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ

دوري أبطال آسيا للنخبة
السد القطري

السد القطري

- -
18:00
أهلي جدة

أهلي جدة

دوري أبطال أوروبا
سلافيا براج

سلافيا براج

- -
19:45
أرسنال

أرسنال

دوري أبطال أوروبا
توتنهام هوتسبر

توتنهام هوتسبر

- -
22:00
كوبنهاجن

كوبنهاجن

الدوري المصري
زد

زد

- -
20:00
البنك الاهلي

البنك الاهلي

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

بعد غياب 51 يومًا.. إمام عاشور يظهر في تدريبات الأهلي (صور)

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

04:31 م 04/11/2025
  • عرض 8 صورة
    galleryImg
  • عرض 8 صورة
    galleryImg
  • عرض 8 صورة
    galleryImg
  • عرض 8 صورة
    galleryImg
  • عرض 8 صورة
    galleryImg
  • عرض 8 صورة
    galleryImg
  • عرض 8 صورة
    galleryImg
  • عرض 8 صورة
    galleryImg

ظهر إمام عاشور لاعب وسط النادي الأهلي لأول مرة في التدريبات خلال معسكر أبوظبي، اليوم الثلاثاء، بعد تعافيه من الإصابة بفيروس A.

ويستعد الأهلي لخوض منافسات بطولة السوبر المصري 2025 والتي ستقام في أبوظبي في الفترة بين 6 حتى 9 نوفمبر.

إمام عاشور يشارك في جزء من تدريبات الأهلي

أعلن الأهلي عن مشاركة إمام عاشور في جزء من مران اليوم بأبوظبي بعد فترة غياب طويلة.

وكان آخر ظهور لإمام عاشور مع الأهلي عندما شارك بديلًا أمام إنبي يوم 14 سبتمبر الماضي (أي منذ 51 يوما).

ويخضع إمام في الوقت ذاته لبرنامج بدني وتأهيلي تمهيدًا للمشاركة في المباريات.

وشارك إمام عاشور في الجزء البدني خلال التدريبات الجماعية للأهلي.

منافسات السوبر المصري

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع سيراميكا كليوباترا، والزمالك ضد بيراميدز في نصف نهائي السوبر المصري يوم 6 نوفمبر الجاري.

ويتأهل الفائزان إلى المباراة النهائية، والخسران سيلعبان على المركز الثالث، يوم 9 نوفمبر.

تابع لقطات إمام عاشور في مران الأهلي من هنا أو طالع الألبوم المرفق بالأعلى

 

مباراة الأهلي القادمة
الأهلي السوبر المصري إمام عاشور سيراميكا كليوباترا مران الاهلي موعد مباراة الاهلي القادمة عودة إمام عاشور

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



قد يعجبك

الإحصائيات

جميع الإحصائيات
  • 0
  • عدد المباريات
    0
  • صانع الأهداف

    0
  • هداف البطولة

    0

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

play and win

توقع الآن موسم 2025-2026
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg