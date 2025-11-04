أكد نجم الأهلي، أشرف بنشرقي، أن بطولة السوبر المصري تمثل أهمية كبيرة للفريق، مشددًا على استعداد اللاعبين الكامل لتحقيق اللقب.

بطولة السوبر مهمة للاعبي الأهلي

وقال بن شرقي في تصريحات عبر الحساب الرسمي للنادي: "بالنسبة لبطولة السوبر فهي مهمة بالنسبة لنا، ونعرف قيمتها كويس، وإن شاء الله نستعد لها بما فيه الكفاية لتحقيق المبتغى الذي نسعى إليه".

وتطرق لاعب الأهلي للمواجهة المرتقبة أمام سيراميكا كليوباترا في نصف النهائي، مؤكدًا صعوبة اللقاء: "أول مباراة لنا ضد سيراميكا، وهو فريق كبير يلعب بأسلوب مميز وحلوة بشهادة الجميع، والمباراة لن تكون سهلة، لكننا مستعدون لها، وإن شاء الله نكون عند حسن الظن ونحقق الفوز لنصل إلى النهائي ونتوج بالبطولة".

وأشار بن شرقي إلى دور جماهير الأهلي في دعم الفريق: "جمهور الأهلي كبير ودائمًا يكون حاضر في مثل هذه المناسبات، ونحن واثقون مليون بالمئة أنهم سيكونون معنا، وسيعطونا حافزًا قويًا".

السوبر في الإمارات دافع إضافي للأهلي

وتابع: "إقامة البطولة في الإمارات تمثل دافعًا قويًا لنا بسبب الأجواء المميزة وجودة الملاعب".

واختتم بن شرقي حديثه قائلًا: "أشكر الجمهور على الدعم الذي يقدمه في كل المباريات، سواء في مصر أو في الخارج، وأحب أن أقول لهم كونوا معنا، نحن بحاجة لكم لأن وجودكم يمنحنا طاقة إيجابية للفوز بالمباراة".

ويواجه الأهلي نظيره سيراميكا كليوباترا مساء يوم الخميس المقبل على استاد هزاع بن زايد بمدينة العين، ضمن الدور نصف النهائي لبطولة السوبر المصري التي تضم أربعة فرق.

للاطلاع على مواعيد مباريات كأس السوبر المصري، اضغط هنا.