استعدادًا لمواجهة الزمالك.. بيراميدز يخوض مرانه الأول في الإمارات

طه عبد الله

كتب - طه عبد الله

08:01 م 04/11/2025
بيراميدز

فريق بيراميدز

أدى الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، مرانه الأول في العاصمة الإماراتية أبو ظبي استعدادًا للمشاركة في منافسات كأس السوبر المصري.

ويشارك فريق بيراميدز في كأس السوبر المصري، بعد دعوته بالبطاقة الذهبية، ليتنافس مع الثلاثي، الأهلي حامل لقب الدوري الممتاز، والزمالك بطل كأس مصر، وسيراميكا كليوباترا المتوج بكأس الرابطة.

ويواجه فريق بيراميدز نظيره الزمالك، ضمن منافسات نصف النهائي من كأس السوبر المصري، ويقام اللقاء على أرضية ملعب آل نهيان بنادي الوحدة يوم الخميس المقبل.

بيراميدز يبدأ الاستعداد للزمالك

خاض فريق بيراميدز مرانه الأول في الإمارات، وذلك على ملعب مدينة زايد الرياضية في أبو ظبي، واستمر تديب السماوي تحت قيادة كرونسلاف يورتشيتش قرابة الساعة والنصف.

وشهد مران نادي بيراميدز مشاركة جميع اللاعبين، حيث أدى الفريق مجموعة من الوحدات البدنية والخططية، من أجل الاستعداد بالشكل الأمثل قبل مواجهة الزمالك.

وركز فريق بيراميدز على تنفيذ بعض الجمل الفنية، وشهد المران ظهور حالة من التنافس الكبير بين اللاعبين من أجل حجز مكان في التشكيل الأساسي للقاء.

ويختتم فريق بيراميدز تدريباته استعدادًا للزمالك، غدًا الأربعاء في تمام الساعة السادسة والربع مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب آل نهيان.

مباراة بيراميدز القادمة
الزمالك كأس السوبر المصري بيراميدز

