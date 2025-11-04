استقر مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، بالتنسيق مع جون إدوارد المدير الرياضي للأبيض، على تعيين الثنائي البرتغالي فيتور بيريرا وكوستا ريبيرو في الجهاز الفني للفريق.

ويشارك فريق الزمالك في كأس السوبر المصري، بصفته بطل كأس مصر، ليتنافس مع الثلاثي، الأهلي حامل لقب الدوري الممتاز، وسيراميكا كليوباترا المتوج بكأس الرابطة، وبيراميدز المدعو بالبطاقة الذهبية.

ثنائي جديد في الزمالك

تقرر أن يتولى فيتور بيريرا، منصب مدرب حراس المرمى بفريق الزمالك، على أن يقوم كوستا ريبيرو بمهام مدرب الأحمال في الأبيض، بالفترة المقبلة.

ووصل الثنائي فيتور بيريرا، وكوستا ريبيرو، إلى فندق إقامة بعثة نادي الزمالك في أبو ظبي، تمهيدًا لبدأ مهمتهما بشكل رسمي مع الفريق.

ومن المقرر أن يتواجد الثنائي رفقة الجهاز الفني للزمالك، بداية من مران الغد، استعدادًا لمواجهة بيراميدز المقبلة في نصف نهائي بطولة كأس السوبر المصري.

ويواجه فريق الزمالك نظيره بيراميدز، في نصف نهائي كأس السوبر المصري، ويستضيف اللقاء ملعب آل نهيان بنادي الوحدة وذلك يوم الخميس المقبل.

قائمة الزمالك لكأس السوبر المصري

حراسة المرمى : محمد صبحي – محمد عواد - مهدي سليمان.

خط الدفاع : عمر جابر – بارون أوشينج - محمود حمدي "الونش" – حسام عبد المجيد – محمد إسماعيل – صلاح مصدق – أحمد فتوح - محمود بنتايج.

خط الوسط : أحمد ربيع – محمد شحاتة – محمود جهاد – سيف جعفر – أحمد عبد الرحيم "إيشو" - عبد الله السعيد – أحمد حمدي - ناصر ماهر – عبد الحميد معالي – أحمد شريف – شيكو بانزا - خوان بيزيرا.

خط الهجوم : عدي الدباغ - سيف الجزيري – عمرو ناصر.