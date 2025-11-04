المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم تحت 17 عاما
هايتي

هايتي

1 4
15:30
مصر

مصر

دوري أبطال أوروبا
ليفربول

ليفربول

- -
22:00
ريال مدريد

ريال مدريد

دوري أبطال أوروبا
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

- -
22:00
بايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ

دوري أبطال آسيا للنخبة
السد القطري

السد القطري

1 2
18:00
أهلي جدة

أهلي جدة

دوري أبطال أوروبا
سلافيا براج

سلافيا براج

0 2
19:45
أرسنال

أرسنال

دوري أبطال أوروبا
توتنهام هوتسبر

توتنهام هوتسبر

- -
22:00
كوبنهاجن

كوبنهاجن

الدوري المصري
زد

زد

1 1
20:00
البنك الاهلي

البنك الاهلي

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

قبل السوبر.. الزمالك يعلن انضمام ثنائي برتغالي للجهاز الفني للفريق

طه عبد الله

كتب - طه عبد الله

08:44 م 04/11/2025
أحمد عبد الرؤوف مدرب الزمالك

أحمد عبد الرؤوف مدرب الزمالك

استقر مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، بالتنسيق مع جون إدوارد المدير الرياضي للأبيض، على تعيين الثنائي البرتغالي فيتور بيريرا وكوستا ريبيرو في الجهاز الفني للفريق.

ويشارك فريق الزمالك في كأس السوبر المصري، بصفته بطل كأس مصر، ليتنافس مع الثلاثي، الأهلي حامل لقب الدوري الممتاز، وسيراميكا كليوباترا المتوج بكأس الرابطة، وبيراميدز المدعو بالبطاقة الذهبية.

ثنائي جديد في الزمالك

تقرر أن يتولى فيتور بيريرا، منصب مدرب حراس المرمى بفريق الزمالك، على أن يقوم كوستا ريبيرو بمهام مدرب الأحمال في الأبيض، بالفترة المقبلة.

ووصل الثنائي فيتور بيريرا، وكوستا ريبيرو، إلى فندق إقامة بعثة نادي الزمالك في أبو ظبي، تمهيدًا لبدأ مهمتهما بشكل رسمي مع الفريق.

ومن المقرر أن يتواجد الثنائي رفقة الجهاز الفني للزمالك، بداية من مران الغد، استعدادًا لمواجهة بيراميدز المقبلة في نصف نهائي بطولة كأس السوبر المصري.

ويواجه فريق الزمالك نظيره بيراميدز، في نصف نهائي كأس السوبر المصري، ويستضيف اللقاء ملعب آل نهيان بنادي الوحدة وذلك يوم الخميس المقبل.

قائمة الزمالك لكأس السوبر المصري

حراسة المرمى : محمد صبحي – محمد عواد - مهدي سليمان.

خط الدفاع : عمر جابر – بارون أوشينج - محمود حمدي "الونش" – حسام عبد المجيد – محمد إسماعيل – صلاح مصدق – أحمد فتوح - محمود بنتايج.

خط الوسط : أحمد ربيع – محمد شحاتة – محمود جهاد – سيف جعفر – أحمد عبد الرحيم "إيشو" - عبد الله السعيد – أحمد حمدي - ناصر ماهر – عبد الحميد معالي – أحمد شريف – شيكو بانزا - خوان بيزيرا.

خط الهجوم : عدي الدباغ - سيف الجزيري – عمرو ناصر.

الزمالك كأس السوبر المصري فيتور بيريرا كوستا ريبيرو

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



قد يعجبك

الإحصائيات

جميع الإحصائيات
  • 0
  • عدد المباريات
    0
  • صانع الأهداف

    0
  • هداف البطولة

    0

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

مباشر
سلافيا براج

سلافيا براج

0 2
أرسنال

أرسنال

47

جاء هدف أرسنال الثاني بعد تمريرة عرضية رائعة من تروسارد ويقابلها ميكيل ميرينو بلمسة بتسديدة على الطاير داخل منطقة الجزاء وتهز الكرة الشباك

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg