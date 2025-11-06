المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
مصدر لـ"يلا كورة": اتجاهان في الزمالك حول مصير مدرب الحراس الجديد قبل لقاء بيراميدز

محمد خيري

كتب - محمد خيري

12:18 م 05/11/2025
بيريرا

فيتور بيريرا مدرب حراس الزمالك الجديد

كشف مصدر داخل نادي الزمالك، اليوم الأربعاء، أن إدارة "القلعة البيضاء" برئاسة حسين لبيب ستناقش موقف المدرب البرتغالي فيتور بيريرا، الذي تم التعاقد معه مؤخرًا لتولي تدريب حراس المرمى.

ويستعد فريق الزمالك حاليًا لمواجهة بيراميدز في نصف نهائي كأس السوبر المصري، المقرر إقامتها في العاصمة الإماراتية أبوظبي، حيث تشهد هذه النسخة مشاركة الأهلي وسيراميكا كليوباترا.

ويتولى تدريب الزمالك في الوقت الحالي المدرب أحمد عبد الرؤوف بصورة مؤقتة، عقب إقالة البلجيكي يانيك فيريرا، الذي رحل بعد التعادل مع فريق البنك الأهلي بنتيجة (1-1) ضمن منافسات بطولة الدوري.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لـ"يلا كورة"، الأربعاء، إن مجلس إدارة الزمالك يناقش في الوقت الراهن مصير مدرب الحراس فيتور بيريرا، الذي تم التعاقد معه خلال الساعات الماضية.

وأضاف المصدر – الذي فضّل عدم ذكر اسمه – أن مجلس إدارة الزمالك لا علاقة له بالتعاقد مع هذا المدرب، موضحًا أن الاتفاق معه تم عن طريق المدير الرياضي جون إدوارد، المسؤول عن ملف كرة القدم بالنادي.

وأوضح المصدر أن الاتجاه الأول داخل المجلس هو منع فيتور بيريرا من حضور تدريبات اليوم، واتخاذ قرار رسمي برحيله، نظرًا لتوليه تدريب أحد أندية الكيان الصهيوني خلال مسيرته التدريبية.

أما الاتجاه الثاني – بحسب ما أكده المصدر لـ"يلا كورة" – فيدعو إلى بقاء المدرب حتى نهاية بطولة السوبر، تجنبًا لتشتيت تركيز الفريق قبل المباراة المرتقبة مساء غدٍ الخميس.

ومن المقرر أن يلتقي الزمالك مع بيراميدز مساء غدٍ الخميس، في تمام السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

الزمالك السوبر المصري فيتور بيريرا بيراميدز مدرب حراس الزمالك

