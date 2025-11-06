المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أوروبا
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

- -
22:00
بروسيا دورتموند

بروسيا دورتموند

دوري أبطال أوروبا
كلوب بروج

كلوب بروج

- -
22:00
برشلونة

برشلونة

دوري أبطال أوروبا
كاراباج اجدام

كاراباج اجدام

- -
19:45
تشيلسي

تشيلسي

دوري أبطال أوروبا
إنتر ميلان

إنتر ميلان

- -
22:00
نادي كايرات

نادي كايرات

دوري أبطال أوروبا
نيوكاسل

نيوكاسل

- -
22:00
أتلتيك بلباو

أتلتيك بلباو

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

"برنامج كامل قبل العودة".. إمام عاشور يتحدث عن المشاركة مع الأهلي

محمد همام

كتب - محمد همام

02:56 م 05/11/2025
إمام عاشور - الأهلي

إمام عاشور لاعب فريق الأهلي

أدلى إمام عاشور، لاعب فريق النادي الأهلي، بتصريحات قبل مشاركة الفريق في كأس السوبر المصري 2025، المقرر إقامته في الإمارات بمشاركة أندية الأهلي والزمالك وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا.

وقال عاشور في تصريحات للموقع الرسمي للنادي الأهلي، اليوم الأربعاء: "سعيد للغاية بوجودي مع الفريق هنا في الإمارات، ومعايشة هذه الأجواء المميزة قبل بطولة مهمة مثل السوبر المصري. أتمنى دعم زملائي بكل قوة، وأن نكون جميعًا على قلب رجل واحد من أجل الفوز باللقب والاحتفال مع جماهيرنا، كما اعتادوا دائمًا في كل المناسبات."

وأضاف: "المشاركة في جزء من المران الجماعي خطوة مهمة جدًا بالنسبة لي، وأنا ملتزم بالبرنامج البدني لتجهيزي للعودة الكاملة. ولا شك أن شعور العودة والتواجد مع الفريق لا يوصف، خاصة بعد فترة صعبة من الغياب."

وتابع: "الفترة الماضية لم تكن سهلة، لكن بفضل الله ثم دعم عائلتي وجماهير الأهلي وجميع من في النادي استطعت تجاوزها. أشكر الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق، على متابعته المستمرة والدعم والتواصل للاطمئنان على حالتي."

وأكمل عاشور: "أتطلع للمشاركة في كل المباريات القادمة، وسأبذل كل جهدي للعودة بأفضل شكل ممكن، ومساعدة الفريق على تحقيق البطولات. دعم جماهير الأهلي كان أكبر دافع لي خلال تلك الفترة."

واختتم: "جماهير الأهلي دائمًا على الموعد، ونثق في حضورهم ومساندتهم للفريق في بطولة السوبر. أتمنى أن نسعدهم ونحتفل معهم بكأس السوبر المصري."

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع منافسه سيراميكا كليوباترا مساء غدٍ الخميس، في تمام الساعة الخامسة بتوقيت القاهرة، ضمن نصف نهائي كأس السوبر المصري 2025.

السوبر المصري الأهلي إمام عاشور سيراميكا كليوباترا

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



قد يعجبك

الإحصائيات

جميع الإحصائيات
  • 0
  • عدد المباريات
    0
  • صانع الأهداف

    0
  • هداف البطولة

    0

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

play and win

توقع الآن موسم 2025-2026
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg