أدلى إمام عاشور، لاعب فريق النادي الأهلي، بتصريحات قبل مشاركة الفريق في كأس السوبر المصري 2025، المقرر إقامته في الإمارات بمشاركة أندية الأهلي والزمالك وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا.

وقال عاشور في تصريحات للموقع الرسمي للنادي الأهلي، اليوم الأربعاء: "سعيد للغاية بوجودي مع الفريق هنا في الإمارات، ومعايشة هذه الأجواء المميزة قبل بطولة مهمة مثل السوبر المصري. أتمنى دعم زملائي بكل قوة، وأن نكون جميعًا على قلب رجل واحد من أجل الفوز باللقب والاحتفال مع جماهيرنا، كما اعتادوا دائمًا في كل المناسبات."

وأضاف: "المشاركة في جزء من المران الجماعي خطوة مهمة جدًا بالنسبة لي، وأنا ملتزم بالبرنامج البدني لتجهيزي للعودة الكاملة. ولا شك أن شعور العودة والتواجد مع الفريق لا يوصف، خاصة بعد فترة صعبة من الغياب."

وتابع: "الفترة الماضية لم تكن سهلة، لكن بفضل الله ثم دعم عائلتي وجماهير الأهلي وجميع من في النادي استطعت تجاوزها. أشكر الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق، على متابعته المستمرة والدعم والتواصل للاطمئنان على حالتي."

وأكمل عاشور: "أتطلع للمشاركة في كل المباريات القادمة، وسأبذل كل جهدي للعودة بأفضل شكل ممكن، ومساعدة الفريق على تحقيق البطولات. دعم جماهير الأهلي كان أكبر دافع لي خلال تلك الفترة."

واختتم: "جماهير الأهلي دائمًا على الموعد، ونثق في حضورهم ومساندتهم للفريق في بطولة السوبر. أتمنى أن نسعدهم ونحتفل معهم بكأس السوبر المصري."

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع منافسه سيراميكا كليوباترا مساء غدٍ الخميس، في تمام الساعة الخامسة بتوقيت القاهرة، ضمن نصف نهائي كأس السوبر المصري 2025.