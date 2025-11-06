تحدث يس توروب، المدير الفني الدنماركي لفريق النادي الأهلي، عن عدة نقاط قبل انطلاق مشوار الفريق في كأس السوبر المصري 2025.

ومن المقرر أن يبدأ الأهلي مشواره في البطولة بمواجهة سيراميكا كليوباترا مساء غدٍ الخميس في نصف النهائي، على أن تُقام المباراة في الساعة الخامسة بتوقيت القاهرة والسابعة بتوقيت أبوظبي.

وقال توروب في تصريحات للموقع الرسمي للنادي الأهلي، الأربعاء: "هذه هي المرة الأولى التي أحضر فيها بطولة السوبر المصري، لكن سبق أن حضرت إلى الإمارات من قبل في معسكرات مع الفرق، وأتمنى أن تكون فرصة لتحقيق لقب جديد مع الأهلي."

وأضاف: "بعد المباراة الماضية أكدت أننا نعمل دائمًا على تطوير الأداء، وننظر باستمرار إلى الخطوة التالية من أجل تقديم الأفضل."

وتابع: "متحمس للغاية لمشاهدة جماهير الأهلي غدًا في المدرجات أمام سيراميكا كليوباترا. أعلم جيدًا مدى شغفهم وحماسهم، وقد شاهدت دعمهم الكبير في مناسبات سابقة، وأتطلع إلى أن يكونوا حاضرین بكثافة لتشجيع اللاعبين بكل قوة."

وتطرق المدير الفني إلى موقف الثنائي إمام عاشور ومحمد شريف، قائلاً: "محمد شريف شارك في مران الأمس، وإمام عاشور حصل على جزء من المران."

واختتم توروب حديثه قائلاً: "هدفنا واضح، وهو الوصول إلى المباراة النهائية عبر الفوز في مواجهة الغد. دائمًا أقول إن الهجوم يمنحك الفوز في المباريات، لكن الدفاع القوي هو ما يصنع البطولات، وهذا ما نسعى لتطبيقه في كل خطوة."