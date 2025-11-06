المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كرة يد - السوبر المصري
الزمالك

الزمالك

17 16
16:00
سموحة

سموحة

دوري أبطال أوروبا
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

- -
22:00
بروسيا دورتموند

بروسيا دورتموند

كأس العالم تحت 17 عاما
النمسا

النمسا

1 0
15:30
السعودية

السعودية

دوري أبطال أوروبا
كلوب بروج

كلوب بروج

- -
22:00
برشلونة

برشلونة

كرة يد - السوبر المصري
الأهلي

الأهلي

- -
18:30
سبورتنج

سبورتنج

دوري أبطال أوروبا
كاراباج اجدام

كاراباج اجدام

- -
19:45
تشيلسي

تشيلسي

دوري أبطال أوروبا
إنتر ميلان

إنتر ميلان

- -
22:00
نادي كايرات

نادي كايرات

دوري أبطال أوروبا
نيوكاسل

نيوكاسل

- -
22:00
أتلتيك بلباو

أتلتيك بلباو

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

علي ماهر: طموحنا لا يقل عن الأهلي.. وسيراميكا سيكتب التاريخ في السوبر

عمر عبد العزيز

كتب - عمر عبد العزيز

03:27 م 05/11/2025
علي ماهر

علي ماهر

أدلى علي ماهر، المدير الفني لفريق سيراميكا كليوباترا، بتصريحات هامة، قبيل مواجهة الأهلي، في نصف نهائي كأس السوبر المصري.

وتحتضن الإمارات العربية المتحدة، منافسات البطولة، خلال الفترة من 6 حتى 9 نوفمبر الجاري بمشاركة 4 أندية كبرى.

ويشارك في كأس السوبر 4 أندية هي الأهلي بطل الدوري، والزمالك كونه بطل كأس مصر، بيراميدز وصيف الدوري، وسيراميكا كليوباترا بطل كأس الرابطة والمشارك بالكارت الذهبي.

تصريحات علي ماهر مدرب سيراميكا كليوباترا

وقال علي ماهر خلال المؤتمر الصحفي: "نحن على أتم الاستعداد لمباراة الغد أمام الأهلي، السوبر في الإمارات يمثل فرحة للجميع".

وأضاف: "نعمل على الفوز خلال كل مباراة نخوضها، واللاعبين جميعًا في حالة بدنية وذهنية جيدة للغاية".

وواصل: "نحاول استغلال حالة اللاعبين ورغبة الإدارة لتحقيق الفوز بالمباراة، ولدينا خطة ودوافع كافية لتحقيق هدفنا".

وأكد: "طموحنا كبير والفوز باللقب حق مشروع لكل الفرق، ولدينا نفس طموح الأهلي لخطف كأس السوبر".

وتابع: "نحن معتادون على الضغط، ولدينا لاعبين كبار وبشخصية ودوافع كافية لتحقيق الفوز، ونقاتل للعودة بالنتيجة حتى الدقيقة الأخيرة".

وأكمل: "جميع اللاعبين يعملون على تحقيق النجاح ولديهم تفهم كامل لأهمية وصعوبة المرحلة، ونقدم حاليًا كرة قدم ممتعة مع نتائج قوية".

واستطرد: "الإدارة تلبي جميع احتياجاتنا والمنظومة كاملة تعمل على النجاح، ولا نغفل عمل الجهاز الفني كونه نقطة الانطلاق الأساسية".

وأشار مدرب سيراميكا: "لدينا العديد من الهدافين، وخط دفاعنا من بين الأفضل في الدوري المصري، ومجهود الفريق هو خير دليل".

موعد مباراة الأهلي وسيراميكا

يواجه الأهلي، نظيره سيراميكا كليوباترا في تمام الخامسة مساء غدٍ بتوقيت القاهرة، السابعة بتوقيت الإمارات، على استاد هزاع بن زايد بمدينة العين، في نصف نهائي بطولة السوبر المصري.

وأعلنت لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة، طاقم حكام مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا، في نصف نهائي كأس السوبر، بقيادة الحكم الدولي محمود البنا حكم ساحة وأحمد حسام طه وهاني خيري مساعدين وبدر بو جمهور حكم رابع ومحمود عاشور حكم فيديو وخالد حسين حكم فيديو مساعد.

مباراة الأهلي القادمة
الأهلي علي ماهر سيراميكا كليوباترا كأس السوبر المصري سيراميكا ضد الأهلي

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



قد يعجبك

الإحصائيات

جميع الإحصائيات
  • 0
  • عدد المباريات
    0
  • صانع الأهداف

    0
  • هداف البطولة

    0

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

play and win

توقع الآن موسم 2025-2026
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg