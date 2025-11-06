أدلى علي ماهر، المدير الفني لفريق سيراميكا كليوباترا، بتصريحات هامة، قبيل مواجهة الأهلي، في نصف نهائي كأس السوبر المصري.

وتحتضن الإمارات العربية المتحدة، منافسات البطولة، خلال الفترة من 6 حتى 9 نوفمبر الجاري بمشاركة 4 أندية كبرى.

ويشارك في كأس السوبر 4 أندية هي الأهلي بطل الدوري، والزمالك كونه بطل كأس مصر، بيراميدز وصيف الدوري، وسيراميكا كليوباترا بطل كأس الرابطة والمشارك بالكارت الذهبي.

تصريحات علي ماهر مدرب سيراميكا كليوباترا

وقال علي ماهر خلال المؤتمر الصحفي: "نحن على أتم الاستعداد لمباراة الغد أمام الأهلي، السوبر في الإمارات يمثل فرحة للجميع".

وأضاف: "نعمل على الفوز خلال كل مباراة نخوضها، واللاعبين جميعًا في حالة بدنية وذهنية جيدة للغاية".

وواصل: "نحاول استغلال حالة اللاعبين ورغبة الإدارة لتحقيق الفوز بالمباراة، ولدينا خطة ودوافع كافية لتحقيق هدفنا".

وأكد: "طموحنا كبير والفوز باللقب حق مشروع لكل الفرق، ولدينا نفس طموح الأهلي لخطف كأس السوبر".

وتابع: "نحن معتادون على الضغط، ولدينا لاعبين كبار وبشخصية ودوافع كافية لتحقيق الفوز، ونقاتل للعودة بالنتيجة حتى الدقيقة الأخيرة".

وأكمل: "جميع اللاعبين يعملون على تحقيق النجاح ولديهم تفهم كامل لأهمية وصعوبة المرحلة، ونقدم حاليًا كرة قدم ممتعة مع نتائج قوية".

واستطرد: "الإدارة تلبي جميع احتياجاتنا والمنظومة كاملة تعمل على النجاح، ولا نغفل عمل الجهاز الفني كونه نقطة الانطلاق الأساسية".

وأشار مدرب سيراميكا: "لدينا العديد من الهدافين، وخط دفاعنا من بين الأفضل في الدوري المصري، ومجهود الفريق هو خير دليل".

موعد مباراة الأهلي وسيراميكا

يواجه الأهلي، نظيره سيراميكا كليوباترا في تمام الخامسة مساء غدٍ بتوقيت القاهرة، السابعة بتوقيت الإمارات، على استاد هزاع بن زايد بمدينة العين، في نصف نهائي بطولة السوبر المصري.

وأعلنت لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة، طاقم حكام مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا، في نصف نهائي كأس السوبر، بقيادة الحكم الدولي محمود البنا حكم ساحة وأحمد حسام طه وهاني خيري مساعدين وبدر بو جمهور حكم رابع ومحمود عاشور حكم فيديو وخالد حسين حكم فيديو مساعد.