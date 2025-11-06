أكد محمد بسام، حارس مرمى سيراميكا كليوباترا، جاهزية فريقه لمواجهة الأهلي، في نصف نهائي كأس السوبر المصري.

وتحتضن الإمارات العربية المتحدة، منافسات البطولة، خلال الفترة من 6 حتى 9 نوفمبر الجاري بمشاركة 4 أندية كبرى.

ويشارك في كأس السوبر 4 أندية هي الأهلي بطل الدوري، والزمالك كونه بطل كأس مصر، بيراميدز وصيف الدوري، وسيراميكا كليوباترا بطل كأس الرابطة والمشارك بالكارت الذهبي.

يواجه الأهلي، نظيره سيراميكا كليوباترا في تمام الخامسة مساء غدٍ بتوقيت القاهرة، السابعة بتوقيت الإمارات، على استاد هزاع بن زايد بمدينة العين، في نصف نهائي بطولة السوبر المصري.

تصريحات محمد بسام حارس سيراميكا كليوباترا

وقال محمد بسام خلال المؤتمر الصحفي: "نشكر دولة الإمارات على حسن الاستقبال وكرم الضيافة، وهذه هي السنة الثالثة على التوالي التي نشارك فيها في كأس السوبر".

وأضاف: "هدفنا الدائم هو أن نكون جزءًا من هذه البطولة المميزة، جميع اللاعبين في حالة تركيز عالية جدًا، ولدينا ثقة كبيرة في قدرتنا على تحقيق شيء مختلف عن السنوات الماضية".

وواصل: "نتمنى أن نقدم مباراة كبيرة تليق باسم مصر وننجح في عبور المباراة الأولى، سيراميكا يمتلك عناصر قوية مثل عمرو السولية وسعد سمير وأحمد هاني".

ونوه حارس مرمى سيراميكا: "جميع لاعبي الفريق أصحاب خبرات كبيرة، والدوافع بالنسبة لنا أن نحافظ على مستوانا".

وأردف: "شخصية الفريق ظهرت في مباراة بتروجيت الأخيرة، ونجحنا في العودة خلال الدقائق الأخيرة، وهو ما يعكس الروح العالية الموجودة داخل الفريق".

وأصر حارس مرمى سيراميكا: "الجهاز الفني زرع فينا الرغبة في الفوز في كل مباراة نخوضها، منذ بداية الموسم حتى الآن نعيش حالة استقرار فني كبيرة".

وأتم: "جميعنا في حالة تركيز ومباراة الغد ستكون خطوة كبيرة لنا لو نجحنا في تجاوز العقبة الأولى، والعبور إلى النهائي، وسنقاتل لتحقيق هذا الأمر".