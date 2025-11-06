المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
قبل خوض المران الختامي.. عبد الرؤوف يلقي محاضرة فنية على لاعبي الزمالك

إبراهيم علي

كتب - إبراهيم علي

03:44 م 05/11/2025
أحمد عبد الرؤوف مدرب الزمالك

أحمد عبد الرؤوف

ألقى أحمد عبد الرؤوف المدير الفني لنادي الزمالك، محاضرة فنية على اللاعبين ظهر اليوم الأربعاء، قبل خوض المران الختامي للفريق، استعدادًا لمواجهة بيراميدز في بطولة كأس السوبر المصري.

ويلتقي الزمالك مع بيراميدز في السابعة والنصف بتوقيت القاهرة، من مساء الخميس على استاد آل نهيان بنادي الوحدة في أبوظبي، في مباراة نصف نهائي السوبر المصري للأبطال.

محاضرة فنية

وخلال المحاضرة الفنية التي ألقاها عبد الرؤوف، شرح المدير الفني للاعبين العديد من النقاط الفنية، بجانب دور كل لاعب، وبرنامج الفريق خلال مران اليوم، قبل المواجهة المرتقبة أمام بيراميدز في نصف نهائي بطولة كأس السوبر المصري.

ويترأس بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في الإمارات، المهندس هشام نصر نائب رئيس النادي.

وعُقد اليوم، في استاد آل نهيان بنادي الوحدة الإماراتي، الاجتماع التنسيقي الخاص بمباراة نصف نهائي كأس السوبر المصري للأبطال، بين الزمالك وبيراميدز.

ويرتدي نادي الزمالك طاقمه الأساسي الأبيض الكامل، فيما يرتدي حارس المرمى اللون البنفسجي الكامل.

مباراة الزمالك القادمة
الزمالك السوبر المصري بيراميدز

الإحصائيات

