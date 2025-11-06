أكد مصطفى شوبير حارس مرمى النادي الأهلي، أن هدف فريقه الفوز ببطولة السوبر المصري، مشيداً بفريق سيراميكا كليوباترا وقائمته التي تضم لاعبين مميزين.

وتقام بطولة كأس السوبر المصري في الإمارات خلال الفترة ما بين 6 إلى 9 نوفمبر الجاري، بمشاركة 4 أندية كبرى.

وتقام مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا، مساء الخميس في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، في نصف النهائي الأول من السوبر المصري.

تصريحات مصطفى شوبير

وقال مصطفى شوبير في تصريحات للموقع الرسمي لناديه: "الأهلي يدخل كل بطولة بهدف واحد فقط وهو الفوز والتتويج باللقب، الفريق مقبل على محطة مهمة خلال مشاركته في السوبر المصري، ويسعى خلالها لمواصلة حصد البطولات وإسعاد جماهيره في كل مكان".

وأضاف: "الأهلي يستعد بشكل قوي وجاد لمواجهة سيراميكا كليوباترا في نصف النهائي، كل اللاعبين لديهم روح عالية وتركيز كامل من أجل تحقيق الفوز وحسم التأهل إلى المباراة النهائية، ثم السعي نحو رفع الكأس وإضافة لقب جديد إلى خزائن النادي".

وتابع: "سيراميكا كليوباترا يضم لاعبين مميزين، والمباراة تحتاج إلى تركيز كبير وتطبيق تعليمات الجهاز الفني".

واختتم حارس الأهلي: "لاعبو الأهلي يعتزون دائمًا باللعب في الإمارات لما يجدونه من دعم جماهيري كبير وأجواء مميزة تشبه تمامًا اللعب في مصر، وهو ما يمنح الفريق حماسًا إضافيًّا ورغبة أكبر في تقديم أداء قوي وتحقيق الفوز".