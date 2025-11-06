أعرب أحمد عبد الرؤوف، المدير الفني لنادي الزمالك، عن جاهزية فريقه بشكل جيد لمواجهة بيراميدز، في كأس السوبر المصري.

يترقب جمهور الزمالك مباراة فريقه أمام بيراميدز، فى نصف نهائى بطولة السوبر المصري، الذى يقام بالإمارات العربية المتحدة.

يحين موعد انطلاق المباراة في السابعة والنصف مساء غدًا الخميس بتوقيت القاهرة، على ملعب "هزاع بن زايد".

وتُقام بطولة السوبر المصري بمشاركة الأهلي وسيراميكا والزمالك وبيراميدز، فى الفترة من 6 إلى 9 نوفمبر الجاري.

تصريحات أحمد عبد الرؤوف مدرب الزمالك

قال عبدالرؤوف خلال المؤتمر الصحفي: "سعيد لوجودي في دولة الإمارات، ولتمثيل الزمالك في بطولة مهمة مثل كأس السوبر المصري".

وأضاف: "لدينا استعداد جيد للغاية من أجل تقديم مباراة قوية أمام بيراميدز، وهو فريق كبير ويعيش فترة رائعة".

وواصل: "لا نقلق ونحن نحظى بدعم جمهور الزمالك، وكثيرًا ما تخطينا أزمات كبيرة بدعم الجمهور".

وتابع: "أثق في المستوى الفني للاعبي الزمالك، رغم أننا نعاني من غيابات مؤثرة، لكن المجموعة الحالية ستتحمل المسؤولية".

وأكمل: "في الواقع النادي لا يعاني من أي مشاكل فنية، لكن الأمر يقتصر على ما يصدره الإعلام فقط أو ما يحدث في الإدارة".

واستطرد: "نحتاج من الجميع مساعدة الزمالك على تخطي تلك المرحلة من أجل إعادة الفريق إلى مكانه الطبيعي".

وأكد: "لا نخشى أي خصم، الزمالك نادٍ كبير وقد عشت معظم حياتي كلاعب ومشجع للنادي ولا يهمني سوى مصحلة الكيان".

وزاد: "لدي طريقة فنية معينة في إدارة الفريق، واللاعبين جميعًا يدركون ذلك، وندرس الخصم جيدًا ونحتاج مزيد من التوفيق".

واسترسل: "قائمة الزمالك تم وضعها مسبقًا، نظرًا لإقامة البطولة خارج مصر، ولدي خطة لتعويض غياب خوان بيزيرا".

وأصر عبد الرؤوف: "لدي يقين في تنفذ اللاعبين للتعليمات الفنية، وهو ما سيقودنا لتحقيق الفوز بكل تأكيد أمام بيراميدز".

ونوه بأن: "الفرق الكبيرة ولا سيما الزمالك، لديها خطة دائمة للتعامل مع المباريات الحاسمة، وأنا أثق في قدرتي على قيادة الفريق للفوز".

وأردف: "لم اكن أعلم مسبقًا بأنني سأتولى قيادة الفريق بشكل مؤقت، خلفًا للبلجيكي يانيك فيريرا، وتولى هذا المنصب يشرفني".

ولفت: "الفريق يلعب مباريات كثيرة في توقيتات قصيرة، مما يتسبب في حدوث إصابات ومنافسة بين الأساسيين والبدلاء".

وختم: "الانتصار مهم للغاية في هذه الفترة العصيبة، خاصة أننا نحتاج إلى انتصار يطمئن الجماهير ويهدئ الأجواء".