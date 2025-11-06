المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كرة يد - السوبر المصري
الزمالك

الزمالك

17 16
16:00
سموحة

سموحة

دوري أبطال أوروبا
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

- -
22:00
بروسيا دورتموند

بروسيا دورتموند

كأس العالم تحت 17 عاما
النمسا

النمسا

1 0
15:30
السعودية

السعودية

دوري أبطال أوروبا
كلوب بروج

كلوب بروج

- -
22:00
برشلونة

برشلونة

كرة يد - السوبر المصري
الأهلي

الأهلي

- -
18:30
سبورتنج

سبورتنج

دوري أبطال أوروبا
كاراباج اجدام

كاراباج اجدام

- -
19:45
تشيلسي

تشيلسي

دوري أبطال أوروبا
إنتر ميلان

إنتر ميلان

- -
22:00
نادي كايرات

نادي كايرات

دوري أبطال أوروبا
نيوكاسل

نيوكاسل

- -
22:00
أتلتيك بلباو

أتلتيك بلباو

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

أحمد عبد الرؤوف: الزمالك لا يخشى بيراميدز.. وهدفنا إسعاد الجماهير بلقب السوبر

عمر سلامة

كتب - عمر سلامة

04:16 م 05/11/2025
أحمد عبد الرؤوف

أحمد عبد الرؤوف

أعرب أحمد عبد الرؤوف، المدير الفني لنادي الزمالك، عن جاهزية فريقه بشكل جيد لمواجهة بيراميدز، في كأس السوبر المصري.

يترقب جمهور الزمالك مباراة فريقه أمام بيراميدز، فى نصف نهائى بطولة السوبر المصري، الذى يقام بالإمارات العربية المتحدة.

يحين موعد انطلاق المباراة في السابعة والنصف مساء غدًا الخميس بتوقيت القاهرة، على ملعب "هزاع بن زايد".

وتُقام بطولة السوبر المصري بمشاركة الأهلي وسيراميكا والزمالك وبيراميدز، فى الفترة من 6 إلى 9 نوفمبر الجاري.

تصريحات أحمد عبد الرؤوف مدرب الزمالك

قال عبدالرؤوف خلال المؤتمر الصحفي: "سعيد لوجودي في دولة الإمارات، ولتمثيل الزمالك في بطولة مهمة مثل كأس السوبر المصري".

وأضاف: "لدينا استعداد جيد للغاية من أجل تقديم مباراة قوية أمام بيراميدز، وهو فريق كبير ويعيش فترة رائعة".

وواصل: "لا نقلق ونحن نحظى بدعم جمهور الزمالك، وكثيرًا ما تخطينا أزمات كبيرة بدعم الجمهور".

وتابع: "أثق في المستوى الفني للاعبي الزمالك، رغم أننا نعاني من غيابات مؤثرة، لكن المجموعة الحالية ستتحمل المسؤولية".

وأكمل: "في الواقع النادي لا يعاني من أي مشاكل فنية، لكن الأمر يقتصر على ما يصدره الإعلام فقط أو ما يحدث في الإدارة".

واستطرد: "نحتاج من الجميع مساعدة الزمالك على تخطي تلك المرحلة من أجل إعادة الفريق إلى مكانه الطبيعي".

وأكد: "لا نخشى أي خصم، الزمالك نادٍ كبير وقد عشت معظم حياتي كلاعب ومشجع للنادي ولا يهمني سوى مصحلة الكيان".

وزاد: "لدي طريقة فنية معينة في إدارة الفريق، واللاعبين جميعًا يدركون ذلك، وندرس الخصم جيدًا ونحتاج مزيد من التوفيق".

واسترسل: "قائمة الزمالك تم وضعها مسبقًا، نظرًا لإقامة البطولة خارج مصر، ولدي خطة لتعويض غياب خوان بيزيرا".

وأصر عبد الرؤوف: "لدي يقين في تنفذ اللاعبين للتعليمات الفنية، وهو ما سيقودنا لتحقيق الفوز بكل تأكيد أمام بيراميدز".

ونوه بأن: "الفرق الكبيرة ولا سيما الزمالك، لديها خطة دائمة للتعامل مع المباريات الحاسمة، وأنا أثق في قدرتي على قيادة الفريق للفوز".

وأردف: "لم اكن أعلم مسبقًا بأنني سأتولى قيادة الفريق بشكل مؤقت، خلفًا للبلجيكي يانيك فيريرا، وتولى هذا المنصب يشرفني".

ولفت: "الفريق يلعب مباريات كثيرة في توقيتات قصيرة، مما يتسبب في حدوث إصابات ومنافسة بين الأساسيين والبدلاء".

وختم: "الانتصار مهم للغاية في هذه الفترة العصيبة، خاصة أننا نحتاج إلى انتصار يطمئن الجماهير ويهدئ الأجواء".

مباراة الزمالك القادمة
الزمالك بيراميدز كأس السوبر المصري أحمد عبد الرؤوف

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



قد يعجبك

الإحصائيات

جميع الإحصائيات
  • 0
  • عدد المباريات
    0
  • صانع الأهداف

    0
  • هداف البطولة

    0

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

play and win

توقع الآن موسم 2025-2026
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg