رفع عمر جابر، نجم وقائد فريق الزمالك، راية التحدي قبل مواجهة بيراميدز، في إطار منافسات كأس السوبر المصري.

يترقب جمهور الزمالك مباراة فريقه أمام بيراميدز، فى نصف نهائى السوبر المصري، الذى يقام بالإمارات العربية المتحدة.

يحين موعد انطلاق المباراة في السابعة والنصف مساء غدًا الخميس بتوقيت القاهرة، على ملعب "هزاع بن زايد".

وتُقام بطولة السوبر المصري بمشاركة الأهلي وسيراميكا والزمالك وبيراميدز، فى الفترة من 6 إلى 9 نوفمبر الجاري.

تصريحات عمر جابر لاعب الزمالك

قال عمر جابر، خلال المؤتمر الصحفي: "الزمالك مرشح دائم لحصد لقب بطولة كأس السوبر المصري، وننتظر دعم وحضور جمهورنا".

وأضاف جابر: "نهدف إلى تحقيق الفوز بالمباراة أمام بيراميدز وإسعاد الجماهير، خاصة أننا في حالة بدنية وذهنية كبيرة".

وتابع: "الأزمات ليست جديدة على نادي الزمالك، ولكننا دائما ما نخرج منها أقوى ونحقق نتائج مميزة أمام المنافسين".

وأكمل: "مسؤوليتي كقائد للفريق كبيرة للغاية، ونمتلك مجموعة على أعلى مستوى فنيًا وأخلاقيًا، والجهاز الفني يمتلك روح المشجع".

واختتم عمر جابر: "اتفقنا جميعا على ضرورة إسعاد الجماهير، من خلال تحقيق لقب بطولة السوبر، وبالتأكيد ستكون مفيدة في منتصف الموسم".