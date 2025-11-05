تحدث المدافع المغربي أشرف داري، لاعب النادي الأهلي، عن مشاركة الفريق في كأس السوبر المصري، موجهًا رسالة إلى جماهير الأحمر والتي أكد خلالها على المنافسة بقوة من أجل التتويج باللقب.

ويشارك فريق الأهلي في كأس السوبر المصري، بصفته بطل الدوري المصري، إلى جانب الزمالك حامل لقب الدوري المصري، وسيراميكا كليوباترا المتوج بكأس الرابطة، وبيراميدز المدعو بالبطاقة الذهبية.

ويواجه فريق الأهلي نظيره سيراميكا كليوباترا، في نصف نهائي كأس السوبر المصري، ويقام اللقاء على أرضية ملعب هزاع بن زايد.

تصريحات أشرف داري

استهل أشرف داري، لاعب النادي الأهلي، تصريحاته التي أدلى بها عبر قناة "أون سبورت"، قائلًا: "جميع اللاعبين في الأهلي دخلوا في حالة من التركيز، وأغلقنا صفحة المباراة الأخيرة ونمتلك مدرب كبير وفهمنا أسلوبه بشكل جيد".

وأضاف: "نتمنى أن نكون عند حسن ظن جماهير الأهلي ونحقق لقب السوبر، الفريق منسجم حاليًا وظهر ذلك في المباريات الأخيرة للفريق رغم أن الحظ لم يحالفنا، لدينا العديد من اللاعبين الكبار، ونفعل ما يجب من إجل إسعاد الجماهير".

وأكمل أشرف داري: "أي مباراة نستعد لها وسيراميكا كليوباترا فريق جيد وإن شاء الله نحقق الفوز أمامهم".

وزاد: "أعلم أن جماهير الأهلي تساند الفريق في السراء والضراء، ونحب الجماهير ونعدهم أن نكون عند حسن ظنهم وأن نعود بشكل جيد وأن يكونوا فخورين بنا".

وأتم أشرف داري، حديثه: "قرعة دوري أبطال أفريقيا جيدة، ونركز من أجل الفوز باللقب الذي يحظى بأهمية كبيرة عند الجماهير".