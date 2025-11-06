المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كرة يد - السوبر المصري
الزمالك

الزمالك

28 29
16:00
سموحة

سموحة

دوري أبطال أوروبا
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

- -
22:00
بروسيا دورتموند

بروسيا دورتموند

كأس العالم تحت 17 عاما
النمسا

النمسا

1 0
15:30
السعودية

السعودية

دوري أبطال أوروبا
كلوب بروج

كلوب بروج

- -
22:00
برشلونة

برشلونة

كرة يد - السوبر المصري
الأهلي

الأهلي

- -
18:30
سبورتنج

سبورتنج

دوري أبطال أوروبا
كاراباج اجدام

كاراباج اجدام

- -
19:45
تشيلسي

تشيلسي

دوري أبطال أوروبا
إنتر ميلان

إنتر ميلان

- -
22:00
نادي كايرات

نادي كايرات

دوري أبطال أوروبا
نيوكاسل

نيوكاسل

- -
22:00
أتلتيك بلباو

أتلتيك بلباو

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

من معسكر الأهلي في الإمارات.. الشحات يبدأ الجري حول الملعب

محمد جلال

كتب - محمد جلال

06:16 م 05/11/2025
الشحات

حسين الشحات - لاعب الأهلي

بدأ حسين الشحات، لاعب النادي الأهلي، الجري حول الملعب خلال التدريبات التي يستعد من خلالها الفريق الأحمر لمواجهة سيراميكا كليوباترا.

ويلعب الأهلي مع سيراميكا كليوباترا مساء الغد الخميس، ضمن مباريات الدور نصف النهائي لبطولة كأس السوبر المصري.

وكان الشحات قد تعرض لإصابة عضلية خلال مباراة كهرباء الإسماعيلية في الجولة العاشرة للدوري المصري الممتاز، إذ عانى من مزق في وتر العضلة الخلفية، وسيستكمل البروتوكول الخاص بالعلاج الطبيعي والتأهيل.

وبعد فترة من التأهيل والعلاج نجح الشحات في العودة لبداية الجري حول الملعب.

وغاب الشحات عن المشاركة مع النادي الأهلي في الموسم الحالي 5 مباريات بواقع 140 دقيقة، سجل خلالهم هدف وحيد.

وأظهر الحساب الرسمي للنادي الأهلي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن الثنائي حسين الشحات وأشرف داري يقومان بالجري حول الملعب لتكون هذه المرة الأولى للشحات.

ويشارك الأهلي بصفته بطل الدوري المصري، والزمالك باعتباره حامل لقب كأس مصر، بينما تأهل سيراميكا كليوباترا كبطل كأس رابطة المحترفين، مع اختيار بيراميدز ببطاقة دعوة (البطاقة الذهبية).

وتقام بطولة السوبر المصري في الإمارات في الفترة ما بين 6 إلى 9 نوفمبر الجاري.

وسيلتقي الفائز من كل مواجهة في النهائي للمنافسة على اللقب في لقاء يقام يوم 9 نوفمبر الجاري، على أن تقام مباراة تحديد المركز الثالث والرابع في نفس اليوم.

مباراة الأهلي القادمة
الأهلي السوبر المصري حسين الشحات الشحات سيراميكا كليوباترا

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



قد يعجبك

الإحصائيات

جميع الإحصائيات
  • 0
  • عدد المباريات
    0
  • صانع الأهداف

    0
  • هداف البطولة

    0

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

play and win

توقع الآن موسم 2025-2026
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg