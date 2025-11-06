بدأ حسين الشحات، لاعب النادي الأهلي، الجري حول الملعب خلال التدريبات التي يستعد من خلالها الفريق الأحمر لمواجهة سيراميكا كليوباترا.

ويلعب الأهلي مع سيراميكا كليوباترا مساء الغد الخميس، ضمن مباريات الدور نصف النهائي لبطولة كأس السوبر المصري.

وكان الشحات قد تعرض لإصابة عضلية خلال مباراة كهرباء الإسماعيلية في الجولة العاشرة للدوري المصري الممتاز، إذ عانى من مزق في وتر العضلة الخلفية، وسيستكمل البروتوكول الخاص بالعلاج الطبيعي والتأهيل.

وبعد فترة من التأهيل والعلاج نجح الشحات في العودة لبداية الجري حول الملعب.

وغاب الشحات عن المشاركة مع النادي الأهلي في الموسم الحالي 5 مباريات بواقع 140 دقيقة، سجل خلالهم هدف وحيد.

وأظهر الحساب الرسمي للنادي الأهلي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن الثنائي حسين الشحات وأشرف داري يقومان بالجري حول الملعب لتكون هذه المرة الأولى للشحات.

ويشارك الأهلي بصفته بطل الدوري المصري، والزمالك باعتباره حامل لقب كأس مصر، بينما تأهل سيراميكا كليوباترا كبطل كأس رابطة المحترفين، مع اختيار بيراميدز ببطاقة دعوة (البطاقة الذهبية).

وتقام بطولة السوبر المصري في الإمارات في الفترة ما بين 6 إلى 9 نوفمبر الجاري.

وسيلتقي الفائز من كل مواجهة في النهائي للمنافسة على اللقب في لقاء يقام يوم 9 نوفمبر الجاري، على أن تقام مباراة تحديد المركز الثالث والرابع في نفس اليوم.