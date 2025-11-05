المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
فازوا به في الأهلي والزمالك.. 7 لاعبين يستهدفون السوبر الأول مع بيراميدز

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

09:44 م 05/11/2025
بيراميدز

بيراميدز

يأمل 7 لاعبين سبق لهم التتويج بالسوبر المصري مع أحد الفريقين الأهلي والزمالك في الحصول على اللقب ذاته مع بيراميدز.

ويبحث بيراميدز عن حصد لقب السوبر المصري لأول مرة في تاريخه بعد أن فاز في وقت سابق بالكأس، جنبًا إلى جنب مع إمكانية حصوله على دوري 2024-2025 الذي ما زالت تنظر فيه المحكمة الرياضية الدولية.

وبعيدًا عن الألقاب المحلية، فاز بيراميدز بدوري أبطال أفريقيا ثم السوبر الأفريقي، كما نجح في حسم لقب القارات الثلاث (أفريقيا وآسيا وأوقيانوسيا) ضمن سلسلة كؤوس كأس إنتركونتيننتال للأندية 2025 بنظامه الجديد.

7 لاعبين من بيراميدز فازوا بالسوبر مع الأهلي والزمالك

يخوض بيراميدز مباراة مرتقبة ضد الزمالك في نصف نهائي كأس السوبر المصري، على أن يتأهل الفائز بينهما إلى المباراة النهائية، لمواجهة الفائز بين الأهلي وسيراميكا كليوباترا.

وفي صفوف بيراميدز، يضم فريق المدرب الكرواتي كرونسلاف يورشيتش لاعبين أصحاب خبرة كبيرة، من بينهم 7 سبق لهم أن فازوا بكأس السوبر المصري في مسيرتهم مع كرة القدم.

وتمكن اللاعبون السبعة من الحصول على كأس السوبر المصري إما مع الأهلي أو الزمالك، على النحو الآتي..

-شريف إكرامي: 5 ألقاب (مع الأهلي)

- رمضان صبحي: 3 ألقاب (مع الأهلي)

- مصطفى فتحي: لقبان (مع الزمالك)

- علي جبر: لقب وحيد (مع الزمالك)

- أحمد توفيق: لقب وحيد (مع الزمالك)

- محمود دونجا: لقب وحيد (مع الزمالك)

- يوسف أوباما: لقب وحيد (مع الزمالك)

وكان الحارس أحمد الشناوي أيضًا ضمن قائمة الزمالك في موسم 2016-2017، لكنه غاب عن نهائي كأس السوبر المصري الذي تفوق خلاله الأبيض على الأهلي، إذ كان يعاني من الإصابة.

يشار إلى أن الثلاثي رمضان صبحي وأوباما ومصطفى فتحي يغيب عن السوبر المصري 2025، فيما لم يعد إكرامي حارسًا أساسيًا، ولا يظهر كذلك دونجا وجبر وتوفيق كثيرًا مع بيراميدز هذا الموسم.

مباراة الأهلي القادمة
الزمالك الأهلي السوبر المصري بيراميدز

