تنطلق بطولة كأس السوبر المصري في نسختها الجديدة خلال الفترة من 6 إلى 9 نوفمبر الجاري في الإمارات، وسط ترقب جماهيري كبير ومنافسة قوية بين أربعة أندية هي الأهلي والزمالك وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا.

وتقام البطولة بنظام نصف النهائي، حيث يلتقي الفائزان في المباراة النهائية، فيما يتواجه الخاسران على المركزين الثالث والرابع.

نظام جديد للسوبر المصري

شهدت البطولة تغييرًا في نظامها منذ نسخة 2023-2024، بعدما كانت تقام في السابق بمباراة واحدة بين بطل الدوري وبطل الكأس، قبل أن يُضاف إليها بطل كأس الرابطة المصرية وفريق رابع يحصل على البطاقة الذهبية من الاتحاد المصري لكرة القدم، ليصبح عدد المشاركين أربعة أندية.

منذ انطلاق البطولة عام 2001، توجت خمسة أندية فقط باللقب، حيث يتصدر الأهلي القائمة بـ 15 لقبًا، يليه الزمالك بـ 4 ألقاب، بينما حصل المقاولون العرب وحرس الحدود وطلائع الجيش على اللقب مرة واحدة لكل منهم.

أما على صعيد الوصافة، فيعد الزمالك الأكثر حلولًا في المركز الثاني بـ 8 مرات، يليه الأهلي بـ 4 مرات، ثم إنبي بـ 3 مرات، فيما نالت أندية أخرى مثل المصري والإسماعيلي وبيراميدز وغزل المحلة الوصافة مرة واحدة.

قصة أول سوبر مصري.. حازم إمام يكتب التاريخ

انطلقت أول نسخة من البطولة عام 2001 على استاد القاهرة الدولي، وجمعت بين الزمالك بطل الدوري موسم 2000/2001 وغزل المحلة وصيف الكأس، بعد اعتذار الأهلي عن المشاركة لانشغاله بمبارياته في دوري أبطال إفريقيا.

وفي تلك المباراة التاريخية، افتتح حازم إمام التسجيل للزمالك بهدف أصبح الأول في تاريخ البطولة، قبل أن يتعادل غزل المحلة عبر محمد العتراوي، إلا أن حسام حسن خطف هدف الفوز في الأشواط الإضافية ليمنح الزمالك أول لقب سوبر في تاريخه.

ويعد الأهلي حامل اللقب الحالي بعد فوزه على الزمالك بركلات الترجيح في نسخة 2024، ليرفع رصيده إلى 15 بطولة.