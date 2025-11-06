المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
حكاية أول سوبر.. عندما كتب حازم إمام وحسام حسن أولى صفحات التاريخ

كتب - يلا كورة

11:00 م 05/11/2025
كأس السوبر المصري 2001

تتويج الزمالك بكأس السوبر المصري 2001

تنطلق بطولة كأس السوبر المصري في نسختها الجديدة خلال الفترة من 6 إلى 9 نوفمبر الجاري في الإمارات، وسط ترقب جماهيري كبير ومنافسة قوية بين أربعة أندية هي الأهلي والزمالك وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا.

وتقام البطولة بنظام نصف النهائي، حيث يلتقي الفائزان في المباراة النهائية، فيما يتواجه الخاسران على المركزين الثالث والرابع.

نظام جديد للسوبر المصري

شهدت البطولة تغييرًا في نظامها منذ نسخة 2023-2024، بعدما كانت تقام في السابق بمباراة واحدة بين بطل الدوري وبطل الكأس، قبل أن يُضاف إليها بطل كأس الرابطة المصرية وفريق رابع يحصل على البطاقة الذهبية من الاتحاد المصري لكرة القدم، ليصبح عدد المشاركين أربعة أندية.

منذ انطلاق البطولة عام 2001، توجت خمسة أندية فقط باللقب، حيث يتصدر الأهلي القائمة بـ 15 لقبًا، يليه الزمالك بـ 4 ألقاب، بينما حصل المقاولون العرب وحرس الحدود وطلائع الجيش على اللقب مرة واحدة لكل منهم.

أما على صعيد الوصافة، فيعد الزمالك الأكثر حلولًا في المركز الثاني بـ 8 مرات، يليه الأهلي بـ 4 مرات، ثم إنبي بـ 3 مرات، فيما نالت أندية أخرى مثل المصري والإسماعيلي وبيراميدز وغزل المحلة الوصافة مرة واحدة.

قصة أول سوبر مصري.. حازم إمام يكتب التاريخ

انطلقت أول نسخة من البطولة عام 2001 على استاد القاهرة الدولي، وجمعت بين الزمالك بطل الدوري موسم 2000/2001 وغزل المحلة وصيف الكأس، بعد اعتذار الأهلي عن المشاركة لانشغاله بمبارياته في دوري أبطال إفريقيا.

وفي تلك المباراة التاريخية، افتتح حازم إمام التسجيل للزمالك بهدف أصبح الأول في تاريخ البطولة، قبل أن يتعادل غزل المحلة عبر محمد العتراوي، إلا أن حسام حسن خطف هدف الفوز في الأشواط الإضافية ليمنح الزمالك أول لقب سوبر في تاريخه.

ويعد الأهلي حامل اللقب الحالي بعد فوزه على الزمالك بركلات الترجيح في نسخة 2024، ليرفع رصيده إلى 15 بطولة.

