تنطلق اليوم بطولة كأس السوبر المصري للأندية الأبطال، بمشاركة 4 أندية هي الأهلي والزمالك وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا.

ويشارك الأهلي بصفته بطل الدوري المصري، والزمالك باعتباره حامل لقب كأس مصر، بينما تأهل سيراميكا كليوباترا كبطل كأس رابطة المحترفين، مع اختيار بيراميدز ببطاقة دعوة (البطاقة الذهبية).

ويلتقي الأهلي مع سيراميكا كليوباترا، والزمالك أمام بيراميدز في الدور نصف النهائي، على أن يتأهل الفائزان للمباراة النهائية، بينما يخوض الخاسران مباراة تحديد المركز الثالث.

ماذا يحدث في حالة التعادل بنصف نهائي السوبر المصري؟

ووفقا للائحة كأس السوبر المصري للأبطال، فإنه في حالة انتهاء المباراة بشوطيها بنتيجة التعادل، سيتم اللجوء مباشرة إلى ركلات الترجيح لحسم الفريق المتأهل للمباراة النهائية من البطولة.

وبهذا لن يلجأ الفريقان المتعادلان في نصف النهائي إلى وقت إضافي.

جدير بالذكر أن كلا من المباراة النهائية، ومباراة تحديد المركز الثالث، ستقامان يوم 9 نوفمبر الحالي.

