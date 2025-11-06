المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس السوبر المصرى
الأهلي

الأهلي

- -
17:00
سيراميكا كليوباترا

سيراميكا كليوباترا

كأس السوبر المصرى
الزمالك

الزمالك

- -
19:30
بيراميدز

بيراميدز

كأس العالم تحت 17 عاما
الأرجنتين

الأرجنتين

- -
15:30
تونس

تونس

كأس العالم تحت 17 عاما
البرتغال

البرتغال

- -
14:30
المغرب

المغرب

الدوري الأوروبي
بازل

بازل

- -
19:45
ستيوا بوخارست

ستيوا بوخارست

الدوري الأوروبي
دينامو زغرب

دينامو زغرب

- -
19:45
سيلتا فيجو

سيلتا فيجو

دوري المؤتمر الأوروبي
ماينز

ماينز

- -
19:45
فيورنتينا

فيورنتينا

الدوري الأوروبي
جلاسكو رينجرز

جلاسكو رينجرز

- -
22:00
روما

روما

الدوري الأوروبي
شتوتجارت

شتوتجارت

- -
22:00
فينورد

فينورد

كأس السوبر المصري.. ماذا يحدث في حالة التعادل بمباراتي نصف النهائي؟

حسام الدين جمال

كتب - حسام الدين جمال

10:09 ص 06/11/2025
كأس السوبر المصري

كأس السوبر المصري

تنطلق اليوم بطولة كأس السوبر المصري للأندية الأبطال، بمشاركة 4 أندية هي الأهلي والزمالك وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا.

ويشارك الأهلي بصفته بطل الدوري المصري، والزمالك باعتباره حامل لقب كأس مصر، بينما تأهل سيراميكا كليوباترا كبطل كأس رابطة المحترفين، مع اختيار بيراميدز ببطاقة دعوة (البطاقة الذهبية).

ويلتقي الأهلي مع سيراميكا كليوباترا، والزمالك أمام بيراميدز في الدور نصف النهائي، على أن يتأهل الفائزان للمباراة النهائية، بينما يخوض الخاسران مباراة تحديد المركز الثالث.

ماذا يحدث في حالة التعادل بنصف نهائي السوبر المصري؟

ووفقا للائحة كأس السوبر المصري للأبطال، فإنه في حالة انتهاء المباراة بشوطيها بنتيجة التعادل، سيتم اللجوء مباشرة إلى ركلات الترجيح لحسم الفريق المتأهل للمباراة النهائية من البطولة.

وبهذا لن يلجأ الفريقان المتعادلان في نصف النهائي إلى وقت إضافي.

جدير بالذكر أن كلا من المباراة النهائية، ومباراة تحديد المركز الثالث، ستقامان يوم 9 نوفمبر الحالي.

جدول مباريات اليوم 

الزمالك الأهلي كأس السوبر المصري

