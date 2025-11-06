يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مواجهة قوية وحاسمة ضد سيراميكا كليوباترا، اليوم الخميس، في نصف نهائي كأس السوبر المصري للأندية الأبطال 2025.

وتستضيف أبو ظبي منافسات السوبر المصري بمشاركة الأهلي والزمالك وسيراميكا كليوباترا وبيراميدز.

وتقام مباراة الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا على استاد هزاع بن زايد في الخامسة مساء اليوم في نصف نهائي السوبر المصري.

ويخوض الزمالك مع بيراميدز في نصف النهائي الآخر.

ويتأهل الفائزان إلى المباراة النهائية، والخسران سيلعبان على المركز الثالث يوم 9 نوفمبر.

التشكيل الرسمي للأهلي ضد سيراميكا كليوباترا

أعلن الدنماركي ييس توروب مدرب الأهلي عن التشكيلة الرسمية التي ستخوض مواجهة سيراميكا كليوباترا.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني وياسر إبراهيم وياسين مرعي وأحمد نبيل كوكا.

خط الوسط الدفاعي: مروان عطية وأليو ديانج

خط الوسط الهجومي: أحمد سيد زيزو ومحمود حسن تريزيجيه وأشرف بنشرقي.

خط الهجوم: جراديشار.

دكة بدلاء الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا

ويجلس على مقاعد بدلاء الأهلي كل من: "عمر كمال عبد الواحد وأحمد رمضان بيكهام ومحمد علي بن رمضان وأحمد عبد القادر ومحمد شكري وأفشة وطاهر محمد طاهر ومصطفى شوبير ومحمد عبدالله".

ويعود بن رمضان إلى قائمة الأهلي بعد غيابه عن المباراة الماضية ضد المصري البورسعيدي بسبب الإصابة.