المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس السوبر المصرى
الأهلي

الأهلي

1 0
17:00
سيراميكا كليوباترا

سيراميكا كليوباترا

كأس السوبر المصرى
الزمالك

الزمالك

- -
19:30
بيراميدز

بيراميدز

كأس العالم تحت 17 عاما
الأرجنتين

الأرجنتين

1 0
15:30
تونس

تونس

الدوري الأوروبي
نيس

نيس

- -
19:45
فرايبورج

فرايبورج

الدوري الأوروبي
دينامو زغرب

دينامو زغرب

- -
19:45
سيلتا فيجو

سيلتا فيجو

الدوري الأوروبي
بازل

بازل

- -
19:45
ستيوا بوخارست

ستيوا بوخارست

دوري المؤتمر الأوروبي
ماينز

ماينز

- -
19:45
فيورنتينا

فيورنتينا

الدوري الأوروبي
فيكتوريا بلزن

فيكتوريا بلزن

- -
22:00
فنربخشة

فنربخشة

الدوري الأوروبي
جلاسكو رينجرز

جلاسكو رينجرز

- -
22:00
روما

روما

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

عودة بن رمضان.. بدلاء الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا في السوبر المصري

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

04:00 م 06/11/2025
محمد بن رمضان

الأهلي

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مواجهة قوية وحاسمة ضد سيراميكا كليوباترا، اليوم الخميس، في نصف نهائي كأس السوبر المصري للأندية الأبطال 2025.

وتستضيف أبو ظبي منافسات السوبر المصري بمشاركة الأهلي والزمالك وسيراميكا كليوباترا وبيراميدز.

وتقام مباراة الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا على استاد هزاع بن زايد في الخامسة مساء اليوم في نصف نهائي السوبر المصري.

ويخوض الزمالك مع بيراميدز في نصف النهائي الآخر.

ويتأهل الفائزان إلى المباراة النهائية، والخسران سيلعبان على المركز الثالث يوم 9 نوفمبر.

لمتابعة كل جديد عن كأس السوبر.. اضغط هنا

التشكيل الرسمي للأهلي ضد سيراميكا كليوباترا

أعلن الدنماركي ييس توروب مدرب الأهلي عن التشكيلة الرسمية التي ستخوض مواجهة سيراميكا كليوباترا.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني وياسر إبراهيم وياسين مرعي وأحمد نبيل كوكا.

خط الوسط الدفاعي: مروان عطية وأليو ديانج

خط الوسط الهجومي: أحمد سيد زيزو ومحمود حسن تريزيجيه وأشرف بنشرقي.

خط الهجوم: جراديشار.

دكة بدلاء الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا

ويجلس على مقاعد بدلاء الأهلي كل من: "عمر كمال عبد الواحد وأحمد رمضان بيكهام ومحمد علي بن رمضان وأحمد عبد القادر ومحمد شكري وأفشة وطاهر محمد طاهر ومصطفى شوبير ومحمد عبدالله".

ويعود بن رمضان إلى قائمة الأهلي بعد غيابه عن المباراة الماضية ضد المصري البورسعيدي بسبب الإصابة.

موعد مباراة الاهلى القادمة موعد مباراة الاهلي الاهلي وسيراميكا القنوات الناقله لكاس السوبر المصري موعد نهائي السوبر المصري الأهلي وسيراميكا موعد مباراة الأهلي وسيراميكا ماتش الأهلي القادم

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



قد يعجبك

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

مباشر
الأهلي

الأهلي

1 0
سيراميكا كليوباترا

سيراميكا كليوباترا

22

البنا يحتسب لمسة يد على دفاع الأهلي واعتراض من ييس توروب

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg