كشف عبد الناصر محمد مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، سبب استبعاد محمد صبحي حارس المرمى، من قائمة الأبيض لمواجهة بيراميدز في إطار منافسات كأس السوبر المصري.

مباراة الزمالك ضد بيراميدز، في نصف نهائي كأس السوبر المصري للأبطال، تنطلق بحلول السابعة والنصف مساء اليوم الخميس، على ملعب آل نهيان.

استبعاد محمد صبحي

وقال عبد الناصر عبر المركز الإعلامي بالزمالك، إن غياب محمد صبحي بسبب تعرضه للإصابة بشد عضلي.

وأضاف أن محمد صبحي كان سيتواجد بشكل طبيعي خلال مباراة بيراميدز، ولكن تعرضه للإصابة بشد خفيف خلال مباراة طلائع الجيش الأخيرة في مسابقة الدوري، تسبب في استبعاده من لقاء اليوم.

وتابع مدير الكرة على أن الجهاز الفني للفريق بقيادة أحمد عبد الرؤوف فضل إراحة صبحي في لقاء بيراميدز خوفًا من تفاقم الإصابة.

ويحرس مرمى الزمالك أمام بيراميدز، محمد عواد، فيما يتواجد المهدي سليمان على مقاعد البدلاء خلال مواجهة نصف نهائي كأس السوبر المصري.

