للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كأس السوبر المصرى
الأهلي

الأهلي

2 1
17:00
سيراميكا كليوباترا

سيراميكا كليوباترا

كأس السوبر المصرى
الزمالك

الزمالك

- -
19:30
بيراميدز

بيراميدز

كأس العالم تحت 17 عاما
قطر

قطر

1 1
17:45
جنوب أفريقيا

جنوب أفريقيا

كأس العالم تحت 17 عاما
الامارات

الامارات

0 2
17:15
كرواتيا

كرواتيا

الدوري الأوروبي
نيس

نيس

- -
19:45
فرايبورج

فرايبورج

الدوري الأوروبي
دينامو زغرب

دينامو زغرب

- -
19:45
سيلتا فيجو

سيلتا فيجو

الدوري الأوروبي
بازل

بازل

- -
19:45
ستيوا بوخارست

ستيوا بوخارست

دوري المؤتمر الأوروبي
ماينز

ماينز

- -
19:45
فيورنتينا

فيورنتينا

خارج قائمة المباراة.. الزمالك يكشف سبب غياب محمد صبحي أمام بيراميدز

محمد الحاوي

كتب - محمد الحاوي

06:41 م 06/11/2025
محمد صبحي

محمد صبحي حارس مرمى نادي الزمالك

كشف عبد الناصر محمد مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، سبب استبعاد محمد صبحي حارس المرمى، من قائمة الأبيض لمواجهة بيراميدز في إطار منافسات كأس السوبر المصري.

مباراة الزمالك ضد بيراميدز، في نصف نهائي كأس السوبر المصري للأبطال، تنطلق بحلول السابعة والنصف مساء اليوم الخميس، على ملعب آل نهيان.

لمتابعة كل جديد عن كأس السوبر.. اضغط هنا

استبعاد محمد صبحي

وقال عبد الناصر عبر المركز الإعلامي بالزمالك، إن غياب محمد صبحي بسبب تعرضه للإصابة بشد عضلي.

وأضاف أن محمد صبحي كان سيتواجد بشكل طبيعي خلال مباراة بيراميدز، ولكن تعرضه للإصابة بشد خفيف خلال مباراة طلائع الجيش الأخيرة في مسابقة الدوري، تسبب في استبعاده من لقاء اليوم.

وتابع مدير الكرة على أن الجهاز الفني للفريق بقيادة أحمد عبد الرؤوف فضل إراحة صبحي في لقاء بيراميدز خوفًا من تفاقم الإصابة.

ويحرس مرمى الزمالك أمام بيراميدز، محمد عواد، فيما يتواجد المهدي سليمان على مقاعد البدلاء خلال مواجهة نصف نهائي كأس السوبر المصري.

تشكيل الزمالك ضد بيراميدز في نصف نهائي السوبر المصري.. طالع من هنا

تشكيل بيراميدز ضد الزمالك في نصف نهائي السوبر المصري.. طالع من هنا

مباراة الزمالك القادمة
الزمالك محمد صبحي بيراميدز كأس السوبر المصري

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

