المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس السوبر المصرى
الزمالك

الزمالك

0 0
19:30
بيراميدز

بيراميدز

كأس السوبر المصرى
الأهلي

الأهلي

2 1
17:00
سيراميكا كليوباترا

سيراميكا كليوباترا

الدوري الأوروبي
نيس

نيس

- -
19:45
فرايبورج

فرايبورج

الدوري الأوروبي
دينامو زغرب

دينامو زغرب

0 2
19:45
سيلتا فيجو

سيلتا فيجو

الدوري الأوروبي
أوتريخت

أوتريخت

0 0
19:45
بورتو

بورتو

دوري المؤتمر الأوروبي
ماينز

ماينز

- -
19:45
فيورنتينا

فيورنتينا

الدوري الأوروبي
سبورتينج براجا

سبورتينج براجا

- -
22:00
جينك

جينك

الدوري الأوروبي
جلاسكو رينجرز

جلاسكو رينجرز

- -
22:00
روما

روما

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

مهاجم سيراميكا كليوباترا بعد الخسارة أمام الأهلي: كنا قادرين على التأهل لنهائي السوبر

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

07:24 م 06/11/2025
الأهلي ضد سيراميكا

الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا

علق مروان عثمان مهاجم نادي سيراميكا كليوباترا على خسارة فريقه أمام الأهلي في نصف نهائي كأس السوبر المصري 2025.

وأقيمت مباراة الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا على استاد هزاع بن زايد بالإمارات في نصف نهائي السوبر المصري.

واستطاع الأهلي أن يهزم سيراميكا بنتيجة 2-1، ليتأهل إلى نهائي كأس السوبر المصري.

لمتابعة كل جديد عن كأس السوبر.. اضغط هنا

وقال عثمان في تصريحات عبر قناة أبوظبي الرياضية: "قدمنا كل ما علينا أمام الأهلي، كنا قادرين على التأهل للنهائي ولكن الحمد لله في النهاية على النتيجة".

وأضاف: "أغلقنا صفحة الأهلي وسنركز على لقاء المركز الثالث ونريد أن نكون أفضل من النسختين الماضيتين".

بعد تأهل الأهلي.. موعد نهائي السوبر المصري 2025

ومن المقرر أن يقام نهائي السوبر المصري يوم الأحد المقبل، حيث يلتقي الأهلي مع الفائز من لقاء الزمالك وبيراميدز.

 

الأهلي الزمالك كأس السوبر المصري يلاكورة الاهلي بيراميدز سيراميكا كليوباترا نتيجه مباراة الأهلي بث مباشر مباراة الأهلي القنوات الناقلة لمباراة الأهلي

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



قد يعجبك

الإحصائيات

جميع الإحصائيات
  • 3
  • عدد المباريات
    1
  • صانع الأهداف

    0
  • هداف البطولة

    0

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

مباشر
الزمالك

الزمالك

0 0
بيراميدز

بيراميدز

48

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg