علق مروان عثمان مهاجم نادي سيراميكا كليوباترا على خسارة فريقه أمام الأهلي في نصف نهائي كأس السوبر المصري 2025.

وأقيمت مباراة الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا على استاد هزاع بن زايد بالإمارات في نصف نهائي السوبر المصري.

واستطاع الأهلي أن يهزم سيراميكا بنتيجة 2-1، ليتأهل إلى نهائي كأس السوبر المصري.

لمتابعة كل جديد عن كأس السوبر.. اضغط هنا

وقال عثمان في تصريحات عبر قناة أبوظبي الرياضية: "قدمنا كل ما علينا أمام الأهلي، كنا قادرين على التأهل للنهائي ولكن الحمد لله في النهاية على النتيجة".

وأضاف: "أغلقنا صفحة الأهلي وسنركز على لقاء المركز الثالث ونريد أن نكون أفضل من النسختين الماضيتين".

بعد تأهل الأهلي.. موعد نهائي السوبر المصري 2025

ومن المقرر أن يقام نهائي السوبر المصري يوم الأحد المقبل، حيث يلتقي الأهلي مع الفائز من لقاء الزمالك وبيراميدز.