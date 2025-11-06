شهدت مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا، إثارة كبيرة في الدقائق الأخيرة، وجدلًا كبيرًا حول قرارات حكم الساحة محمود البنا، ومحمود عاشور حكم تقنية الفيديو، بعد اعتراض من جانب علي ماهر المدير الفني لكتيبة سيراميكا، في نصف نهائي كأس السوبر المصري.

وطالب لاعبو سيراميكا باحتساب ركلة جزاء في كرتين متتاليتين بداعي لمسة يد على ياسين مرعي ثم أحمد نبيل كوكا، في الوقت المحتسب بدلًا من الضائع.

وجاءت اللقطة الأولى بعد تسديدة من أيمن موكا، اصطدمت في ياسين مرعي، ليطالب لاعبو سيراميكا باحتساب ركلة جزاء.

واستمرت اللعبة لتصل لاحقًا إلى مروان عثمان، الذي سدد كرة آخرى طالب فيها لاعبو سيراميكا باحتساب ركلة جزاء، بسبب لمسة يد على أحمد نبيل كوكا.

وعقب توقف اللقاء بسبب إصابة أحد لاعبي سيراميكا، توجه محمود البنا لمقاعد بدلاء سيراميكا، ليمنح بطاقة صفراء للمدرب علي ماهر بداعي الاعتراض.

وأظهرت الكاميرات البنا وهو يشرح لمدرب سيراميكا سبب قراره، مشيرًا إلى اصطدام الكرة بقدم لاعب الأهلي قبل يده.

وعند استئناف اللعب، بركلة مرمى لسيراميكا، قام البنا بإشارة توحي بمراجعة (تسلل محتمل) ولكن لم يظهر بشكل واضح سبب قراره، والذي اتفق معه حكام تقنية الفيديو بقيادة محمود عاشور.

وكان اللقاء قد انتهى بانتصار الأهلي بهدفين مقابل هدف، ليتأهل للمباراة النهائية، بينما سيخوض سيراميكا مواجهة تحديد المركز الثالث.