كأس السوبر المصرى
الزمالك

الزمالك

0 0
(5 - 4)
19:30
بيراميدز

بيراميدز

كأس السوبر المصرى
الأهلي

الأهلي

2 1
17:00
سيراميكا كليوباترا

سيراميكا كليوباترا

الدوري الأوروبي
نيس

نيس

1 3
19:45
فرايبورج

فرايبورج

الدوري الأوروبي
دينامو زغرب

دينامو زغرب

0 3
19:45
سيلتا فيجو

سيلتا فيجو

الدوري الأوروبي
أوتريخت

أوتريخت

1 1
19:45
بورتو

بورتو

دوري المؤتمر الأوروبي
ماينز

ماينز

2 1
19:45
فيورنتينا

فيورنتينا

الدوري الأوروبي
سبورتينج براجا

سبورتينج براجا

1 3
22:00
جينك

جينك

الدوري الأوروبي
جلاسكو رينجرز

جلاسكو رينجرز

0 2
22:00
روما

روما

نهائي السوبر المصري.. القمة الأولى لزيزو مع الأهلي ضد الزمالك

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

10:43 م 06/11/2025
زيزو الأهلي

زيزو - الأهلي

يشهد نهائي السوبر المصري 2025 حدثا مرتقبا بالنسبة للجناح الدولي أحمد سيد زيزو نجم النادي الأهلي الذي سيواجه فريقه السابق الزمالك.

وضرب الزمالك موعدًا مع الأهلي في قمة جديدة ببطولة كأس السوبر المصري في 2025 والمقامة بالعاصمة الإماراتية أبوظبي.

وتستضيف أبوظبي منافسات كأس السوبر المصري بمشاركة الأهلي والزمالك وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا.

واستطاع الأهلي أن يتأهل إلى نهائي السوبر عقب فوزه على سيراميكا كليوباترا بنتيجة 2-1، بينما أقصى الزمالك نظيره بيراميدز بركلات الترجيح (5-4) عقب انتهاء الوقت الأصلي من اللقاء بالتعادل السلبي.

زيزو ضد الزمالك

سيكون السوبر المصري شاهدا على أول قمة لأحمد سيد زيزو بقميص الأهلي ضد الزمالك منذ الانضمام إليه في يونيو الماضي.

وكانت الإصابة حرمت زيزو من قمة الدوري الماضية بسبب الإصابة، والتي انتصر فيها الأهلي بنتيجة 2-1.

وسبق وأن لعب زيزو القمة بقميص الزمالك في 18 مباراة بمختلف البطولات، سجل 4 أهداف وصنع 2.

