يشهد نهائي السوبر المصري 2025 حدثا مرتقبا بالنسبة للجناح الدولي أحمد سيد زيزو نجم النادي الأهلي الذي سيواجه فريقه السابق الزمالك.

وضرب الزمالك موعدًا مع الأهلي في قمة جديدة ببطولة كأس السوبر المصري في 2025 والمقامة بالعاصمة الإماراتية أبوظبي.

وتستضيف أبوظبي منافسات كأس السوبر المصري بمشاركة الأهلي والزمالك وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا.

واستطاع الأهلي أن يتأهل إلى نهائي السوبر عقب فوزه على سيراميكا كليوباترا بنتيجة 2-1، بينما أقصى الزمالك نظيره بيراميدز بركلات الترجيح (5-4) عقب انتهاء الوقت الأصلي من اللقاء بالتعادل السلبي.

زيزو ضد الزمالك

سيكون السوبر المصري شاهدا على أول قمة لأحمد سيد زيزو بقميص الأهلي ضد الزمالك منذ الانضمام إليه في يونيو الماضي.

وكانت الإصابة حرمت زيزو من قمة الدوري الماضية بسبب الإصابة، والتي انتصر فيها الأهلي بنتيجة 2-1.

وسبق وأن لعب زيزو القمة بقميص الزمالك في 18 مباراة بمختلف البطولات، سجل 4 أهداف وصنع 2.