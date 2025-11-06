أكد عمر جابر، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على صعوبة المباراة النهائية ضد النادي الأهلي، في إطار كأس السوبر المصري.

الزمالك تأهل إلى نهائي كأس السوبر المصري للأبطال، على حساب بيراميدز بركلات الترجيح (5-4)، بعد نهاية اللقاء بالتعادل السلبي دون أهداف.

تصريحات عمر جابر

وقال جابر عبر أون سبورت: "أبارك للجميع على الفوز، كان يجب أن نقدم 100% من مستوانا بعد مساندة الجميع لنا، ولا يزال أمامنا المباراة النهائية".

أضاف: "نجحنا في الفوز أمام فريق كبير ومحترم بعد مباراة قوية، وتركيزنا الآن على النهائي".

تابع: "لعبنا المباراة على كل الاحتمالات وركزنا على كل التفاصيل، كنا مستعدين حال وصول المباراة لركلات الترجيح".

اختتم تصريحاته قائلًأ: "النهائي سيكون صعبًا أمام الأهلي، سنواجه فريقًا كبيرًا".

وتأهل الزمالك لملاقاة غريمه التقليدي، الأهلي في نهائي كأس السوبر المصري للأبطال، مساء يوم الأحد المقبل في تمام الخامسة والنصف مساءً، على ملعب محمد بن زايد، إمارة في أبو ظبي.