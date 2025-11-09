المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
قمة الـ500 ألف دولار.. جوائز السوبر المالية بعد تأهل الأهلي والزمالك للنهائي

يلا كورة

كتب - يلا كورة

11:00 م 06/11/2025
الأهلي والزمالك

صورة من مباراة الأهلي والزمالك

حسم فريقا الأهلي والزمالك التأهل إلى نهائي كأس السوبر المصري المقرر إقامته يوم الأحد المقبل.

وانتصر الأهلي على فريق سيراميكا كليوباترا بنتيجة 2-1، في مباراة الدور نصف النهائي.

بينما فاز فريق الزمالك على بيراميدز بنتيجة 5-4 بركلات الترجيح.

موعد نهائي السوبر

ويترقب عشاق الكرة المصرية والعربية قمة الأهلي والزمالك في نهائي كأس السوبر المصري 2025.

وتقام مباراة الأهلي والزمالك على استاد محمد بن زايد يوم الأحد المقبل (9 نوفمبر) في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً.

وتوج الأهلي بلقب السوبر المصري (15 مرة)، بينما حصد الزمالك (4 مرات).

لمتابعة كل جديد عن كأس السوبر.. اضغط هنا

الجائزة المالية للسوبر المصري 2025

وبهذه النتيجة، يتنافس الأهلي والزمالك على جائزة مالية كبرى، حيث يحصل الفائز باللقب على 300 ألف دولار، بينما ينال الوصيف جائزة مالية قدرها 200 ألف دولار.

بينما يحصل كل فريق من المشاركين الأربعة على 50 ألف دولار، ليصل إجمالي الجوائز إلى 700 ألف دولار.

وفي النسخة الماضية، التي أُقيمت أيضًا في الإمارات، بلغت جائزة البطل 250 ألف دولار، بينما حصل الوصيف على 125 ألف دولار فقط.

مباراة الأهلي القادمة
الأهلي الزمالك السوبر المصري جائزة مالية

