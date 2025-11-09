حسم فريقا الأهلي والزمالك التأهل إلى نهائي كأس السوبر المصري المقرر إقامته يوم الأحد المقبل.

وانتصر الأهلي على فريق سيراميكا كليوباترا بنتيجة 2-1، في مباراة الدور نصف النهائي.

بينما فاز فريق الزمالك على بيراميدز بنتيجة 5-4 بركلات الترجيح.

موعد نهائي السوبر

ويترقب عشاق الكرة المصرية والعربية قمة الأهلي والزمالك في نهائي كأس السوبر المصري 2025.

وتقام مباراة الأهلي والزمالك على استاد محمد بن زايد يوم الأحد المقبل (9 نوفمبر) في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً.

هداف السوبر

وقبل مباراة النهائي، نوضح جدول ترتيب الهدافين في بطولة السوبر بشكل عام والذين سيتواجدون مع الأهلي والزمالك في النهائي.

وتعد هذه المباراة فرصة ذهبية لعبد الله السعيد، الذي سجل 3 أهداف خلال مشواره الكروي بالبطولة، وبالتالي في حال تسجيله أهدافا أكثر سيبتعد بالصدارة أكثر فأكثر.

وجاء ترتيب الهدافين من الأهلي والزمالك كالتالي:

1- عبد الله السعيد برصيد 3 أهداف.

2- طاهر محمد طاهر برصيد هدفين.

3- كريم فؤاد برصيد هدفين.

4- حسين الشحات برصيد هدفين.

5- عمر جابر برصيد هدف.

6- سيف الجزيري برصيد هدف.