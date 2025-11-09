أحدث الموضوعات
إلى نهائي السوبر المصري.. الأهلي يفوز على سيراميكا كليوباترا بشق الأنفس
ذا بيست 2025.. محمد صلاح ضمن القائمة المختصرة لأفضل لاعب
علي ماهر بعد الخسارة من الأهلي: نريد الشعور بوجود عدالة.. ولا تعليق على ركلة الجزاء
رائعة إبراهيم عادل.. مرشحان مصريان لجائزة أفضل هدف في أفريقيا 2025 (فيديو)
فلسفة توروب لم تكتمل.. "83%" محبطة في تأهل الأهلي لنهائي السوبر (فيديو)
