تحدث ناصر ماهر، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن الانتصار ضد بيراميدز، والتأهل إلى نهائي كأس السوبر المصري للأبطال.

الزمالك تأهل إلى نهائي كأس السوبر المصري للأبطال، على حساب بيراميدز بركلات الترجيح (5-4)، بعد نهاية اللقاء بالتعادل السلبي دون أهداف.

تصريحات عبد الله السعيد

وقال ماهر عبر أون سبورت: "الزمالك نادٍ كبير، بذلنا مجهودًا كبيرًا أمام بيراميدز، المباراة م تكن سهلة، لكننا حضرنا جيدًا".

أضاف: "الفوز دليل على اجتهادنا خلال الفترة الماضية وهو مكافأة من الله".

اختتم تصريحاته: "الأهلي نادٍ كبير ويملك لاعبين على أعلى مستوى، كما أن المباراة ستكون صعبة على الفريقين، وإن شاء الله التوفيق يكون معنا".

وتأهل الزمالك لملاقاة غريمه التقليدي، الأهلي في نهائي كأس السوبر المصري للأبطال، مساء يوم الأحد المقبل في تمام الخامسة والنصف مساءً، على ملعب محمد بن زايد، إمارة في أبو ظبي.

