سياسة الخصوصية
كأس العالم تحت 17 عاما
مصر

مصر

- -
15:30
فنزويلا

فنزويلا

دوري نجوم قطر
الشمال

الشمال

- -
16:30
الوكرة

الوكرة

الدوري السعودي
النجمة

النجمة

- -
19:30
الهلال

الهلال

الدوري الألماني
فيردر بريمن

فيردر بريمن

- -
21:30
فولفسبورج

فولفسبورج

الدوري الإيطالي
بيزا كالتشيو

بيزا كالتشيو

- -
21:45
كريمونيسي

كريمونيسي

الدوري الإسباني
إلتشي

إلتشي

- -
22:00
ريال سوسيداد

ريال سوسيداد

ناصر ماهر: الفوز على بيراميدز مكافأة من الله.. والنهائي صعب على القطبين

محمد الحاوي

كتب - محمد الحاوي

12:21 ص 07/11/2025
ناصر ماهر

ناصر ماهر من مباراة الزمالك وبيراميدز

تحدث ناصر ماهر، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن الانتصار ضد بيراميدز، والتأهل إلى نهائي كأس السوبر المصري للأبطال.

الزمالك تأهل إلى نهائي كأس السوبر المصري للأبطال، على حساب بيراميدز بركلات الترجيح (5-4)، بعد نهاية اللقاء بالتعادل السلبي دون أهداف.

لمتابعة كل جديد عن كأس السوبر المصري للأبطال.. اضغط هنا

تصريحات عبد الله السعيد

وقال ماهر عبر أون سبورت: "الزمالك نادٍ كبير، بذلنا مجهودًا كبيرًا أمام بيراميدز، المباراة م تكن سهلة، لكننا حضرنا جيدًا".

أضاف: "الفوز دليل على اجتهادنا خلال الفترة الماضية وهو مكافأة من الله".

اختتم تصريحاته: "الأهلي نادٍ كبير ويملك لاعبين على أعلى مستوى، كما أن المباراة ستكون صعبة على الفريقين، وإن شاء الله التوفيق يكون معنا".

وتأهل الزمالك لملاقاة غريمه التقليدي، الأهلي في نهائي كأس السوبر المصري للأبطال، مساء يوم الأحد المقبل في تمام الخامسة والنصف مساءً، على ملعب محمد بن زايد، إمارة في أبو ظبي.

عقل الأبيض.. ناصر ماهر بـ"100%" الأفضل في مباراة الزمالك وبيراميدز.. طالع التفاصيل من هنا

الزمالك بيراميدز ناصر ماهر كأس السوبر المصري

الإحصائيات

جميع الإحصائيات
  • 3
  • عدد المباريات
    2
  • صانع الأهداف

    0
  • هداف البطولة

    0

