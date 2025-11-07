المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
عامر صبري: الزمالك درس بيراميدز بشكل جيد.. والنهائي له حسابات خاصة

رامي بشاي

كتب - رامي بشاي

12:35 ص 07/11/2025
عامر صبري المدرب العام لنادي الزمالك

عامر صبري المدرب العام لنادي الزمالك

أعرب عامر صبري المدرب العام لفريق الزمالك عن سعادته بالفوز على بيراميدز والتأهل لنهائي كأس السوبر المحلي، مشيرًا إلى أن الانتصار جاء على حساب منافس قوي ومحترم، وحقق بطولات كبيرة خلال الفترة الماضية.

المدرب العام لنادي الزمالك: سنعمل بكل قوة للعودة بكأس السوبر

وقال المدرب العام في تصريحات للمركز الإعلامي لنادي الزمالك: "الجهاز الفني قام بالتحضير للمباراة بشكل جيد، وتعاملنا مع نقاط القوة والضعف بالمنافس، وحققنا الهدف المطلوب".

وواصل عامر صبري: "المباراة النهائية سيكون لها حسابات خاصة، وسنعمل بكل قوة من أجل العودة إلى مصر بكأس السوبر".

واختتم تصريحاته قائلاً: "أشكر جماهير نادي الزمالك العظيمة على دعمهم لنا، وأطمأنهم بأنهم لديهم فريق كبير ولاعبين على أعلى مستوى، وسنعمل جميعًا على إسعادهم".

وفاز فريق الزمالك على نظيره بيراميدز بركلات الترجيح، بنتيجة 5-4، في المباراة التي أقيمت على ستاد آل نهيان في نصف نهائي كأس السوبر المحلي، بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي، ليتأهل الأبيض لمواجهة الأهلي في المباراة النهائية.

لمتابعة أخبار كأس السوبر المصري.. اضغط هنا

مباراة الزمالك القادمة
الزمالك كأس السوبر عامر صبري

الإحصائيات

جميع الإحصائيات
  • 3
  • عدد المباريات
    2
  • صانع الأهداف

    0
  • هداف البطولة

    0

