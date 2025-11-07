المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
ملف يلا كورة.. الأهلي والزمالك في نهائي السوبر.. وترشيح صلاح لجائزة الأفضل

يلا كورة

كتب - يلا كورة

01:40 ص 07/11/2025
الأهلي والزمالك

مباراة الأهلي والزمالك الأخيرة في الإمارات

نشر يلا كورة العديد من الموضوعات المهمة، على مدار أمس الخميس، لعل أبرزها، تأهل الأهلي والزمالك إلى نهائي كأس السوبر، وترشيح محمد صلاح في جائزة أفضل لاعب من ذا بيست 2025.

إليكم أبرز ما نشره يلا كورة أمس الخميس:

الأهلي إلى نهائي السوبر

فاز الأهلي بنتيجة 2-1 أمام سيراميكا كليوباترا، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس في السوبر المصري.

الزمالك إلى نهائي السوبر

خطف نادي الزمالك بطاقة التأهل لنهائي كأس السوبر المصري، عقب انتصاره على نظيره بيراميدز، لملاقاة غريمه التقليدي الأهلي.

ترشيح صلاح في ذا بيست

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم، فيفا، عن القائمة المختصرة لأفضل لاعب في العالم 2025، والتي تضم الدولي المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول.

موعد نهائي السوبر بين الأهلي والزمالك

يضرب الزمالك موعدًا مع الأهلي في قمة جديدة ببطولة كأس السوبر المصري في 2025 والمقامة بالعاصمة الإماراتية أبوظبي.

رسائل توروب بعد فوز الأهلي

يرى ييس توروب المدير الفني للنادي الأهلي، أنه قدم أفضل أداء أمام سيراميكا كليوباترا، منذ قدومه لتدريب الأحمر.

رسائل عبد الرؤوف بعد فوز الزمالك

أعرب أحمد عبد الرؤوف، المدير الفني لنادي الزمالك، عن سعادته بتأهل فريقه إلى نهائي كأس السوبر المصري بعد الفوز على بيراميدز.

احتفال تريزيجيه مع زيزو في مباراة الأهلي وسيراميكا

حقق النادي الأهلي الفوز مساء أمس الخميس، بنتيجة 2-1، ضد سيراميكا كليوباترا، في اللقاء الذي أقيم ضمن مباريات السوبر المصري.

مؤازرة عواد وانفعال حازم في مباراة الزمالك وبيراميدز

شهدت مباراة الزمالك وبيراميدز، في نصف نهائي كأس السوبر المصري، العديد من اللقطات المثيرة، كان أبرزها دعم جماهير الأبيض.

مرشحان مصريان لأفضل هدف بأفريقيا

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف، القائمة المختصرة لأفضل هدف خلال عام 2025، والذي يشهد تواجد مرشحين من مصر.

تصريحات علي ماهر الغاضبة بعد مباراة الأهلي

تحدث علي ماهر، المدير الفني لسيراميكا كليوباترا، عن خسارة فريقه أمام الأهلي، في إطار نصف نهائي كأس السوبر المصري للأبطال.

الأهلي الزمالك محمد صلاح مباراة الأهلي والزمالك كأس السوبر المصري للأبطال نهائي كأس السوبر المصري ذا بيست 2025 حفل جوائز ذا بيست 2025

