بعد تأهل الأهلي.. موعد نهائي السوبر المصري 2025

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

07:06 م 06/11/2025
الأهلي وسيراميكا

الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا

حجز الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي البطاقة الأولى في نهائي كأس السوبر المصري 2025 بعد الفوز المثير على سيراميكا كليوباترا.

وأقيمت مباراة الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا على استاد هزاع بن زايد بالإمارات في نصف نهائي السوبر المصري.

واستطاع الأهلي أن يهزم سيراميكا بنتيجة 2-1، ليتأهل إلى نهائي كأس السوبر المصري.

ويشارك المارد الأحمر في نهائي السوبر المصري بنظامه الجديد للمرة الثالثة على التوالي.

لمتابعة كل جديد عن كأس السوبر.. اضغط هنا

موعد نهائي السوبر المصري 2025

أصبح الأهلي ينتظر الفائز من مباراة الزمالك وبيراميدز في نصف النهائي الآخر، لمواجهته في نهائي كأس السوبر المصري.

وتنطلق أحداث مباراة الزمالك وبيراميدز في السابعة والنصف مساء اليوم الخميس.

ومن المقرر أن يقام نهائي السوبر المصري يوم الأحد المقبل (9 نوفمبر) في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً.

 

 

الأهلي الزمالك كأس السوبر المصري الاهلي بيراميدز سيراميكا كليوباترا نتيجه مباراة الأهلي

