أكد التونسي محمد علي بن رمضان، لاعب وسط النادي الأهلي، أن هدفهم تحقيق لقب السوبر المصري.

ويلعب الأهلي أمام الزمالك، يوم الأحد المقبل على ملعب محمد بن زايد، في نهائي السوبر المصري.

وقال محمد علي بن رمضان في تصريحات عبر الصفحة الرسمية لناديه: "إن شاء الله يكون لدينا كلمة في البطولة، نحن الأهلي وهذا يعني أننا نلعب من أجل تحقيق اللقب".

وأضاف: "سنبذل قصارى جهدنا لتحقيق اللقب وإسعاد الجماهير، وإن شاء الله كأس السوبر يكون أولى ألقابي مع الأهلي".

وتابع: "لا يوجد مباريات سهلة بالنسبة لنا، وكل الفرق تلعب بقوة أمام الأهلي، وأي فوز نحققه يأتي بعد تعب وجهد".

وشدد: "كل اللاعبين قريبين من بعضهم، والأجواء جيدة للغاية تجعل الجميع يندمج سريعًا، وهذا سر التفوق في الأهلي".

وأتم: "أريد أن أقدم إضافة أكثر من ذلك مع اللاعبين، وأعمل على تحسين أدائي ومع الوقت وخوض البطولات والمباريات الكبيرة سأقدم الدعم المطلوب".

وتخطى الأهلي، سيراميكا كليوباترا بالفوز 2-1 في مباراة نصف النهائي بالأمس الخميس.