المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم تحت 17 عاما
مصر

مصر

0 1
15:30
فنزويلا

فنزويلا

دوري نجوم قطر
الشمال

الشمال

- -
16:30
الوكرة

الوكرة

الدوري السعودي
النجمة

النجمة

- -
19:30
الهلال

الهلال

الدوري الألماني
فيردر بريمن

فيردر بريمن

- -
21:30
فولفسبورج

فولفسبورج

الدوري الإيطالي
بيزا كالتشيو

بيزا كالتشيو

- -
21:45
كريمونيسي

كريمونيسي

الدوري الإسباني
إلتشي

إلتشي

- -
22:00
ريال سوسيداد

ريال سوسيداد

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

محمد علي بن رمضان: الأهلي هدفه التتويج بكل الألقاب.. وأعمل على تحسين أدائي

وسام محمد

كتب - وسام محمد

03:19 م 07/11/2025
الأهلي وإيجل بن رمضان

محمد علي بن رمضان

أكد التونسي محمد علي بن رمضان، لاعب وسط النادي الأهلي، أن هدفهم تحقيق لقب السوبر المصري.

ويلعب الأهلي أمام الزمالك، يوم الأحد المقبل على ملعب محمد بن زايد، في نهائي السوبر المصري.

وقال محمد علي بن رمضان في تصريحات عبر الصفحة الرسمية لناديه: "إن شاء الله يكون لدينا كلمة في البطولة، نحن الأهلي وهذا يعني أننا نلعب من أجل تحقيق اللقب".

وأضاف: "سنبذل قصارى جهدنا لتحقيق اللقب وإسعاد الجماهير، وإن شاء الله كأس السوبر يكون أولى ألقابي مع الأهلي".

وتابع: "لا يوجد مباريات سهلة بالنسبة لنا، وكل الفرق تلعب بقوة أمام الأهلي، وأي فوز نحققه يأتي بعد تعب وجهد".

وشدد: "كل اللاعبين قريبين من بعضهم، والأجواء جيدة للغاية تجعل الجميع يندمج سريعًا، وهذا سر التفوق في الأهلي".

وأتم: "أريد أن أقدم إضافة أكثر من ذلك مع اللاعبين، وأعمل على تحسين أدائي ومع الوقت وخوض البطولات والمباريات الكبيرة سأقدم الدعم المطلوب".

وتخطى الأهلي، سيراميكا كليوباترا بالفوز 2-1 في مباراة نصف النهائي بالأمس الخميس.

 

مباراة الأهلي القادمة
الأهلي السوبر المصري الزمالك محمد علي بن رمضان نهائي كأس السوبر

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



قد يعجبك

الإحصائيات

جميع الإحصائيات
  • 3
  • عدد المباريات
    2
  • صانع الأهداف

    0
  • هداف البطولة

    0

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

مباشر
مصر

مصر

0 1
فنزويلا

فنزويلا

48

نهاية الشوط الأول.. بتأخر منتخبنا في النتيجة أمام فنزويلا بنتيجة 0-1

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg