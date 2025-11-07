الزمالك: لا حديث حاليًا عن مدرب جديد لخلافة عبد الرؤوف

أكد ماهر غريب، رئيس المنظومة الإعلامية بنادي الزمالك، أن الحديث عن التعاقد مع مدير فني جديد في الوقت الحالي أمر غير مقبول، مشددًا على دعم النادي الكامل لأحمد عبد الرؤوف المدير الفني الحالي، قبل المواجهة المرتقبة أمام الأهلي في نهائي كأس السوبر المصري 2025.

دعم كامل لعبد الرؤوف قبل مواجهة الأهلي في السوبر

وقال غريب في تصريحاته لقناة أبو ظبي الرياضية: "أي حديث في الوقت الحالي عن تعاقد الزمالك مع مدرب جديد غير أحمد عبد الرؤوف غير مقبول تمامًا".

وأوضح أن إدارة الزمالك، عند إعلانها عن توجيه الشكر للمدرب البلجيكي يانيك فيريرا وتعيين عبد الرؤوف مديرًا فنيًا، لم تتطرق إلى تفاصيل الجهاز المعاون في حينه.

وأضاف: "قبل السفر إلى أبوظبي، كانت الإدارة تتفاوض مع مدرب حراس المرمى ومخطط الأحمال في جهاز فيريرا للبقاء ضمن الجهاز الجديد، لكن الأمر لم يكتمل بعدما تمسك فيريرا برحيل جهازه بالكامل معه".

وأشار غريب إلى أن الرغبة كانت موجودة في إضافة عنصرين أجنبيين للجهاز الفني الجديد بقيادة عبد الرؤوف.

ويستعد الزمالك لمواجهة الأهلي يوم الأحد المقبل في نهائي كأس السوبر المصري 2025 بالعاصمة الإماراتية أبوظبي، في لقاء هو العاشر بين القطبين في تاريخ البطولة.

ويسعى الفارس الأبيض لاستعادة اللقب الغائب منذ خمس سنوات، بينما يأمل الأهلي في الحفاظ على لقبه الذي حققه في نسخة 2024.