يحتضن استاد محمد بن زايد في الإمارات، مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، في نهائي كأس السوبر المصري، مساء الأحد المقبل، ويتسلح قطبي الكرة المصرية بعدة نجوم، يعرفون الطريق إلى الشباك، خاصة على صعيد نهائي البطولة المحلية.

ويضم الأهلي والزمالك 4 لاعبين، في قائمتهما الحالية، سبق لهم التسجيل في نهائي كأس السوبر المصري، على رأسهم عبد الله السعيد، بالإضافة لكلا من: عمر جابر، حسين الشحات وكريم فؤاد.

وسبق وأن سجل عبد الله السعيد 3 أهداف في المباريات النهائية ببطولة السوبر، جاءت جميعها بقميص الأهلي فريقه السابق، ضد إنبي عام 2012، ثم أمام الزمالك في 2015، ولا يزال يبحث عن هدفه الأول بقميص الفارس الأبيض في تاريخ نهائي السوبر.

كما يمتلك الزمالك لاعبًا آخر سبق له التألق في نهائي كأس السوبر، هو الظهير الأيمن المخضرم عمر جابر، قائد الفريق، الذي سجل هدفًا وصنع آخر في نسخة عام 2015 ضد الأهلي.

وفي المقابل يعد حسين الشحات هو صاحب الذكرى الأفضل من جانب الأهلي في نهائيات كأس السوبر، بفضل تسجيله هدفين.

وأحرز الشحات هدفًا في مرمى الزمالك بنهائي نسخة 2019، التي تفوق فيها الأحمر بنتيجة 3-2، ثم عاد ليحرز هدفًا آخر في شباك مودرن سبورت بنهائي عام 2023.

وعلى خطاه تألق كريم فؤاد، ظهير الأهلي الذي أجاد في عدة مراكز، من بينها الجناح الأيمن، والذي وضع من خلاله بصمته في المباريات النهائية ببطولة السوبر المحلي.

وأحرز كريم فؤاد هدفين في المباراتين النهائيتين، الذي سبق له المشاركة بهما، ضد الزمالك ثم مودرن سبورت.