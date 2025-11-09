كشف مصدر خاص ليلا كورة، تفاصيل حفل نهائي كأس السوبر المصري 2025، الذي يجمع بين الأهلي والزمالك، مساء غدًا الأحد.

وتحتضن الإمارات العربية المتحدة منافسات كأس السوبر المصري، بمشاركة الأهلي والزمالك وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا.

فيما تأهل الفارس الأبيض على حساب بيراميدز بركلات الترجيح، بنتيجة (5-4)، عقب انتهاء الوقت الأصلي من اللقاء بالتعادل السلبي.

تفاصيل حفل نهائي كأس السوبر المصري

أوضح مصدر خاص ليلا كورة، أن نهائي كأس السوبر المصري 2025، سوف يشهد احتفالية متعددة الفقرات.

وسيشهد نهائي السوبر المصري، احتفالية تشتمل على فقرات غنائية تعكس العلاقات بين مصر والإمارات.

إضافة إلى تنفيذ حدث فرعوني وفلكلور شعبي، مع تخصيص أغنية خاصة بطرفي النهائي، الأهلي والزمالك.

موعد نهائي كأس السوبر المصري والقناة الناقلة

يحين موعد مباراة نهائي السوبر المصري 2025، يوم الأحد 9 نوفمبر، على أرضية ملعب "محمد بن زايد"، في تمام الـ5:30 مساءً بتوقيت القاهرة.

تتولى قنوات (أون سبورت - أبو ظبي الرياضية - دبي الرياضية) مهمة نقل منافسات كأس السوبر، وتذاع قمة الأهلي والزمالك على قناة ON Sport 1 HD.